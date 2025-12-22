ETV Bharat / state

पुलिस में डिकॉय ऑपेरशन: बजरी माफिया से सांठगांठ, पांच एसएचओ सस्पेंड एवं छह थानाधिकारी लाइन हाजिर

पुलिस मुख्यालय,जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में बजरी माफिया से थाना पुलिस की मिलीभगत की शिकायतों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एडीजी विजिलेंस एस सेंगाथिर की मॉनिटरिंग में पुलिस मुख्यालय ने 11 टीमें बनाकर प्रदेशभर में बजरी के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की हकीकत और पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर डिकॉय ऑपेरशन किया. दो दिन किए डिकॉय ऑपेरशन में कई थानाधिकारियों की लापरवाही सामने आई. इस पर पांच थानाधिकारियों को निलंबित किया, जबकि छह थानाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया. दो दिन चला डिकॉय ऑपेरशन: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के अनुसार, एडीजी (विजिलेंस) एस. सेंगाथिर की मॉनिटरिंग में जिलों में पुलिस की कार्यप्रणाली, बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए 11 अधिकारियों के नेतृत्व में 11 टीमों का गठन किया. इन टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को डिकॉय ऑपेरशन किया. इस दौरान लापरवाही सामने आने पर पांच थानाधिकारियों को निलंबित किया. वहीं छह एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया. पढ़ें:डिकॉय ऑपरेशन: भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 70 हजार में दलाली करने वाला गिरफ्तार