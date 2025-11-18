ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में युवक ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर कई दुकानों में लगाई आग, जला लाखों का माल, कार भी जलकर राख

आग ने साड़ी, टेलर की दुकान, गारमेंट्स शोरूम को चपेट में लिया. पास में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार भी जल गई.

Shops gutted in fire in Asind
आसींद में आग से जली दुकानें (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के आसींद कस्बे के मुख्य बाजार में सोमवार देर रात अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर पांच दुकानों में आग लगा दी. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और दमकल की गाड़ियां पहुंची और बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. आग लगाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

आसींद थाना अधिकारी हंसपाल सिंह ने कहा कि मुख्य बाजार स्थित बड़े मंदिर के पास आग की सूचना पर पहुंचे. सीसीटीवी में एक युवक ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर दुकानों में आग लगाता दिख रहा है. इस आधार पर जांच शुरू की. दुकानों में नुकसान का आकलन कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज में जो युवक दिख रहा है, उसकी पहचान की कोशिश कर रहे हैं.

आसींद में देर रात आगजनी का CCTV (वीडियो CCTV)

पढ़ें:चित्तौड़गढ़ में हाईवे पर कार में लगी आग, जलकर राख हुई अंदर रखी करोड़ों की नकदी, मालिक गायब

पुलिस के अनुसार, मुख्य बाजार में बड़े मंदिर के पास अज्ञात युवक ने सोमवार रात 3:25 बजे दुकानों मे आग लगा दी. सीसीटीवी फुटेज में युवक दुकानों के शटर व आसपास ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता नजर आ रहा है. इसके बाद अचानक आग भड़की और देखते ही देखते उग्र हो गई. आग ने साड़ी, टेलर की दुकान, गारमेंट्स शोरूम समेत कुल पांच दुकानों को चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि पास में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार भी जल गई. आग क्षेत्र में फैली तो बाजार में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना पर आसींद नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सोलंकी, थाना अधिकारी हंसपाल सिंह मय जाप्ता और नगरपालिका की दमकल टीम पहुंची. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक दुकानों में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग से सर्वाधिक नुकसान दरबार गारमेंट्स शॉप में हुआ, जहां 50 से 60 लाख रुपए का माल जल गया. अन्य दुकानों में भी लाखों के कपड़े, मशीनें और सामग्री जल गई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए. आग लगाने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए. अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी ने आग क्यों लगाई. मुख्य बाजार में हुई घटना से स्थानीय व्यापारियों में दहशत है.

TAGGED:

INCIDENT WAS CAPTURED ON CCTV
आग से पांच दुकानें खाक
YOUTH SET SHOPS ON FIRE
FIRE BY FLAMMABLE MATERIAL
SHOPS BURNT IN ASIND MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.