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हत्या के प्रयास के 7 साल पुराने मामले में 5 को 10-10 साल की सजा, तलवार के वार से कटी थी अंगुली

मारपीट के मुबारिक ने अपने साथियों से दोनों पीड़ितों को जान से खत्म करने के लिए कहा.

Additional District and Sessions Court
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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अलवर: हत्या के प्रयास के करीब 7 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 63 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए.

दो गाड़ियों में भरकर आए थे आरोपी: सरकारी वकील अजीत कुमार यादव ने बताया कि तुलेड़ा निवासी नवाब खां ने वर्ष 2019 में एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके भाई तैयब और खुर्शीद अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में टायर की दुकान चलाते हैं. घटना के दिन शाम करीब 4:30 बजे 15 से 20 लोग दो गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे थे. इनमें मुबारिक, महबूब, जमालु, तालीम और यासिर सहित अन्य लोग शामिल थे. आरोपियों के हाथों में लाठी, डंडे और तलवारें थीं.

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बीच–बचाव करने वालों को भी पीटा: रिपोर्ट में बताया कि गाड़ियों से उतरते ही आरोपियों ने तैयब और खुर्शीद पर हमला कर दिया. इस दौरान मुबारिक ने अपने साथियों से दोनों को जान से खत्म करने के लिए कहा. इसके बाद खुर्शीद पर तलवार से हमला किया गया. हमले से बचने के लिए खुर्शीद ने अपना हाथ आगे किया, जिससे उनके हाथ की एक उंगली कट गई. वहीं, अन्य आरोपियों ने भी उन पर हमला किया, जिससे उनके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ितों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. इससे बीच-बचाव करने आए लोग भी घायल हो गए. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

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पुलिस ने जांच के बाद पेश किया चालान: सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर एनईबी थाना पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 63 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों मुबारिक, महबूब, जमालु, तालीम और यासिर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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आपसी रंजिश के चलते हुआ था हमला: सरकारी वकील यादव ने बताया कि मामले में आपसी रंजिश की बात सामने आई थी. घटना से करीब तीन दिन पहले भी आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी विवाद की रंजिश के चलते आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टायर की दुकान पर पहुंचकर तैयब और खुर्शीद के साथ मारपीट की थी. मामले में न्यायालय के फैसले के बाद पांचों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. 3

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5 CONVICTS SENTENCED FOR 10 YEARS
5 ACCUSED CONVICTED BY COURT
ACCUSED ASSAULT WITH VICTIMS
FINGER SEVERED BY A SWORD BLOW
JUDGEMENT IN MURDER ATTEMPT CASE

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