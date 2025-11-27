ETV Bharat / state

करनाल में पुलिस रिमांड पर लूट के पांचों आरोपी, अवैध हथियार बरामद, गहनों और कैश की रिकवरी जारी

करनाल: सुभाष कॉलोनी में शादी वाले घर में हुई लूट और फायरिंग की वारदात पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि "गिरफ्तार पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है. पुलिस ने अब तक चार अवैध हथियार और दस कारतूस बरामद कर लिए हैं तथा लूटे गए कैश और जेवरात की रिकवरी पर काम तेज है."

कुछ ही घंटों में गिरफ़्तारी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर सीआईए–1, सीआईए अंबाला और सीआईए पंचकूला की संयुक्त टीमों ने जिरकपुर के नजदीक सभी आरोपी पकड़ लिए. वारदात के कुछ घंटे बाद ही पूरी गैंग को पकड़ना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही.

मुख्य आरोपी का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड: इस केस का सरगना ताजगंज निवासी राजीव उर्फ राजा निकला, जिसके खिलाफ 56 से अधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी हत्या के प्रयास जैसे घातक मामलों में भी शामिल रह चुका है. बाकी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच में शामिल है.

करनाल में पुलिस रिमांड पर लूट के पांचों आरोपी (Etv Bharat)

लूटपाट की वारदात: बुधवार सुबह के समय बदमाश ठेकेदार मनोज कुमार के घर में घुसे और परिवार को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर कैश, जेवर और घर का डीवीआर लूट ले गए. परिवार की वरना कार भी ले भागे और जाते समय हवाई फायर कर बस स्टैंड की ओर निकल गए. यह वारदात एसपी कैंप ऑफिस से महज सौ मीटर की दूरी पर हुई थी.