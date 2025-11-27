ETV Bharat / state

करनाल में पुलिस रिमांड पर लूट के पांचों आरोपी, अवैध हथियार बरामद, गहनों और कैश की रिकवरी जारी

Karnal Robbery Case: एसपी गंगाराम पूनिया ने करनाल लूट मामले में बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं.

Karnal Robbery Case
Karnal Robbery Case (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 11:45 AM IST

3 Min Read
करनाल: सुभाष कॉलोनी में शादी वाले घर में हुई लूट और फायरिंग की वारदात पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि "गिरफ्तार पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है. पुलिस ने अब तक चार अवैध हथियार और दस कारतूस बरामद कर लिए हैं तथा लूटे गए कैश और जेवरात की रिकवरी पर काम तेज है."

कुछ ही घंटों में गिरफ़्तारी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर सीआईए–1, सीआईए अंबाला और सीआईए पंचकूला की संयुक्त टीमों ने जिरकपुर के नजदीक सभी आरोपी पकड़ लिए. वारदात के कुछ घंटे बाद ही पूरी गैंग को पकड़ना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही.

मुख्य आरोपी का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड: इस केस का सरगना ताजगंज निवासी राजीव उर्फ राजा निकला, जिसके खिलाफ 56 से अधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी हत्या के प्रयास जैसे घातक मामलों में भी शामिल रह चुका है. बाकी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच में शामिल है.

करनाल में पुलिस रिमांड पर लूट के पांचों आरोपी (Etv Bharat)

लूटपाट की वारदात: बुधवार सुबह के समय बदमाश ठेकेदार मनोज कुमार के घर में घुसे और परिवार को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर कैश, जेवर और घर का डीवीआर लूट ले गए. परिवार की वरना कार भी ले भागे और जाते समय हवाई फायर कर बस स्टैंड की ओर निकल गए. यह वारदात एसपी कैंप ऑफिस से महज सौ मीटर की दूरी पर हुई थी.

आरोपी पंजाब के लुधियाना से जुड़े: पकड़े गए सभी आरोपी राजीव उर्फ राजा, दीपक उर्फ हैरी, प्रिंस, अमृतपाल और अभिषेक लुधियाना के रहने वाले हैं और पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं. पुलिस इनके नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई चैन की जांच कर रही है.

शादी की तैयारियों के बीच बड़ा सदमा: जिस घर में डकैती हुई, वहां चार दिसंबर को ठेकेदार मनोज के बेटे आदित्य की शादी होनी है. आदित्य ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है और कुछ दिन पहले ही भारत आया था. वारदात के दौरान गोली लगने से घायल आदित्य फिलहाल विर्क अस्पताल में है. परिवार कनाडा और अमेरिका से आए रिश्तेदारों के साथ शादी की तैयारियों में था, लेकिन घटना के बाद सब स्तब्ध है.

KARNAL ROBBERY CASE
SUBHASH COLONY KARNAL
करनाल में लूट मामला
सुभाष कॉलोनी करनाल
KARNAL ROBBERY CASE

