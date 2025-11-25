करनाल डकैती कांड: वारदात के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने बस में दबोचा, पांच डकैत गिरफ्तार
करनाल डकैती मामले में करनाल-अंबाला CIA ने हाईवे पर रोडवेज बस में दबिश देकर पांच बदमाशों को पकड़ा है.
Published : November 25, 2025 at 10:43 AM IST
करनाल: करनाल के एक शादी वाले घर में सुबह-सवेरे हुई डकैती ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. वारदात के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके मामले का खुलासा कर दिया. पांच सदस्यीय गिरोह ने परिवार को बंधक बनाकर नकदी और कीमती सामान लूटा और वहां से फरार हो गए. घटना के बाद करनाल व अंबाला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
संयुक्त टीम ने आरोपियों की मूवमेंट ट्रेस किया: करनाल और अंबाला CIA की संयुक्त टीम ने तकनीक और फील्ड इनपुट का सहारा लेकर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की. पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद सभी संभावित एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी की. मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर गिरोह की गतिविधियों को पल-पल ट्रेस किया गया.पुलिस टीम लगातार हाईवे पर निगरानी रख रही थी, ताकि बदमाश किसी भी वाहन से भाग न सकें.
हाईवे पर चलती रोडवेज बस से दबोचे गए लुटेरे: अंबाला CIA की टीम को इनपुट मिला कि आरोपी रोडवेज की बस से अलग-अलग शहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. टीम ने हाईवे पर चल रही बस को रोककर सटीक दबिश दी और पांचों बदमाशों को मौके पर ही धर-दबोचा. उनके पास से लूटा गया सामान, नकदी और हथियार भी बरामद किए गए, जिससे मामले की पुष्टि हो गई. यात्रियों की मौजूदगी के बीच इस कार्रवाई को बिना किसी अफरा-तफरी के अंजाम देने के लिए पुलिस की सूझबूझ की सराहना हो रही है.
मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश होंगे आरोपी: इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि, "गिरफ्तार बदमाशों का मेडिकल करवाया जा रहा है. अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार कर चुके हैं. पुलिस गिरोह के नेटवर्क और बाकी संभावित साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है."
करनाल और अंबाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते यह बड़ी वारदात कुछ ही घंटों में सुलझा ली गई. ये पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.
