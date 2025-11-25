ETV Bharat / state

करनाल डकैती कांड: वारदात के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने बस में दबोचा, पांच डकैत गिरफ्तार

करनाल डकैती मामले में करनाल-अंबाला CIA ने हाईवे पर रोडवेज बस में दबिश देकर पांच बदमाशों को पकड़ा है.

Karnal Robbery Case
करनाल डकैती कांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: करनाल के एक शादी वाले घर में सुबह-सवेरे हुई डकैती ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. वारदात के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके मामले का खुलासा कर दिया. पांच सदस्यीय गिरोह ने परिवार को बंधक बनाकर नकदी और कीमती सामान लूटा और वहां से फरार हो गए. घटना के बाद करनाल व अंबाला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

संयुक्त टीम ने आरोपियों की मूवमेंट ट्रेस किया: करनाल और अंबाला CIA की संयुक्त टीम ने तकनीक और फील्ड इनपुट का सहारा लेकर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की. पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद सभी संभावित एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी की. मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर गिरोह की गतिविधियों को पल-पल ट्रेस किया गया.पुलिस टीम लगातार हाईवे पर निगरानी रख रही थी, ताकि बदमाश किसी भी वाहन से भाग न सकें.

वारदात के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने बस में दबोचा (ETV Bharat)

हाईवे पर चलती रोडवेज बस से दबोचे गए लुटेरे: अंबाला CIA की टीम को इनपुट मिला कि आरोपी रोडवेज की बस से अलग-अलग शहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. टीम ने हाईवे पर चल रही बस को रोककर सटीक दबिश दी और पांचों बदमाशों को मौके पर ही धर-दबोचा. उनके पास से लूटा गया सामान, नकदी और हथियार भी बरामद किए गए, जिससे मामले की पुष्टि हो गई. यात्रियों की मौजूदगी के बीच इस कार्रवाई को बिना किसी अफरा-तफरी के अंजाम देने के लिए पुलिस की सूझबूझ की सराहना हो रही है.

मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश होंगे आरोपी: इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि, "गिरफ्तार बदमाशों का मेडिकल करवाया जा रहा है. अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार कर चुके हैं. पुलिस गिरोह के नेटवर्क और बाकी संभावित साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है."

करनाल और अंबाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते यह बड़ी वारदात कुछ ही घंटों में सुलझा ली गई. ये पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा

TAGGED:

KARNAL ROBBERY AMBALA CIA
KARNAL ROBBERS ARRESTED
KARNAL BUS OPERATION
करनाल डकैती कांड
KARNAL ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.