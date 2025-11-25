ETV Bharat / state

करनाल डकैती कांड: वारदात के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने बस में दबोचा, पांच डकैत गिरफ्तार

करनाल डकैती कांड ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के एक शादी वाले घर में सुबह-सवेरे हुई डकैती ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. वारदात के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके मामले का खुलासा कर दिया. पांच सदस्यीय गिरोह ने परिवार को बंधक बनाकर नकदी और कीमती सामान लूटा और वहां से फरार हो गए. घटना के बाद करनाल व अंबाला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. संयुक्त टीम ने आरोपियों की मूवमेंट ट्रेस किया: करनाल और अंबाला CIA की संयुक्त टीम ने तकनीक और फील्ड इनपुट का सहारा लेकर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की. पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद सभी संभावित एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी की. मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर गिरोह की गतिविधियों को पल-पल ट्रेस किया गया.पुलिस टीम लगातार हाईवे पर निगरानी रख रही थी, ताकि बदमाश किसी भी वाहन से भाग न सकें. वारदात के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने बस में दबोचा (ETV Bharat)