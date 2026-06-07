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जगतपुरा में नंदपुरी रोड चौड़ी करने के लिए हटेंगे 5 धार्मिक स्थल, तैनात रहेंगे 3 हजार पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर रखेंगे नजर

राजधानी में रास्ते में आ रही एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार हटाई जाएगी. सतर्क पुलिस रखेगी सोशल मीडिया पर नजर.

Police administration deployed at the scene
मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: शहर के जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने की दिशा में सोमवार को बड़ा अभियान चलाया जाएगा. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) सड़क सीमा में आ रहे पांच धार्मिक स्थलों को हटाएगा. इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार हैं. यहां कार्रवाई को लेकर प्रशासन सतर्क है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने को करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती रहेगी.

जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि शहर में जेडीए द्वारा सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. तेजी से बढ़ते शहर की यातायात जरूरतों को पूरा करने की दिशा में नंदपुरी-जगतपुरा मार्ग का चौड़ीकरण लंबे समय से प्रस्तावित है. सड़क की निर्धारित चौड़ाई बहाल करने के लिए सोमवार को पांच धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा.

प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और आरएसी की कंपनियां मौके पर तैनात रहेगी. जेडीए की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) की 12 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं. इसके अलावा जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट का करीब एक हजार अतिरिक्त जाप्ता मौके पर तैनात रहेगा. प्रशासन ने परकोटा सहित शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं. पुलिस और आरएसी के जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

पढ़ें: रास्तों के बीच बने धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का मामला: पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने कोर्ट से कहा, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें

पहले हटाए जा चुके हैं 134 अतिक्रमण :जेडीए के विजिलेंस शाखा के उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 22 मई को इसी सड़क मार्ग पर अभियान चलाकर 134 अतिक्रमण हटाए थे. इसके बाद सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और संबंधित लोगों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए समय दिया था. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में ये सड़क कई स्थानों पर केवल 25 से 30 फीट चौड़ी है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई 80 फीट दर्ज है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा ये मार्ग नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और छह कॉलोनियों के बीच से गुजरता है.

50 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगा फायदा : सड़क चौड़ी होने से हरे कृष्णा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. साथ ही नंदपुरी से जगतपुरा तक सीधा और सुगम मार्ग उपलब्ध होगा. जेडीए का दावा है कि इस परियोजना से आसपास करीब 50 कॉलोनियों के निवासियों को मालवीय नगर, प्रधान मार्ग और एपेक्स सर्किल क्षेत्र तक बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात सुविधा मिलेगी. हालांकि, धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती रहेगी.

Jaipur Police
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (ETV Bharat File Photo)

साइबर यूनिट को नजर रखने के निर्देश: जयपुर पुलिस आयुक्त मित्तल ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व अथवा शरारती प्रवृत्ति के लोग धार्मिक उन्माद फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर वीडियो, पोस्ट अथवा भ्रामक सामग्री प्रसारित करने का प्रयास कर सकते हैं.

जयपुर पुलिस की साइबर एवं कानून-व्यवस्था संबंधी इकाइयों को सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर भड़काऊ वीडियो बनाने, तथ्यहीन अथवा भ्रामक सामग्री प्रसारित करने तथा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने पर उसके खिलाफ विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पढ़ें: झालावाड़ में गरजा बुलडोजर, वन विभाग की 400 बीघा पर बने धार्मिक स्थल को किया जमींदोज

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3000 POLICEMEN WILL BE DEPLOYED
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134 ENCROACHMENTS ALREADY REMOVED
12 COMPANIES OF RAC PROVIDED TO JDA
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