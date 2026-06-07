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जगतपुरा में नंदपुरी रोड चौड़ी करने के लिए हटेंगे 5 धार्मिक स्थल, तैनात रहेंगे 3 हजार पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर रखेंगे नजर

जयपुर: शहर के जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने की दिशा में सोमवार को बड़ा अभियान चलाया जाएगा. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) सड़क सीमा में आ रहे पांच धार्मिक स्थलों को हटाएगा. इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार हैं. यहां कार्रवाई को लेकर प्रशासन सतर्क है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने को करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती रहेगी.

जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि शहर में जेडीए द्वारा सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. तेजी से बढ़ते शहर की यातायात जरूरतों को पूरा करने की दिशा में नंदपुरी-जगतपुरा मार्ग का चौड़ीकरण लंबे समय से प्रस्तावित है. सड़क की निर्धारित चौड़ाई बहाल करने के लिए सोमवार को पांच धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा.

प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और आरएसी की कंपनियां मौके पर तैनात रहेगी. जेडीए की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) की 12 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं. इसके अलावा जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट का करीब एक हजार अतिरिक्त जाप्ता मौके पर तैनात रहेगा. प्रशासन ने परकोटा सहित शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं. पुलिस और आरएसी के जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

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पहले हटाए जा चुके हैं 134 अतिक्रमण :जेडीए के विजिलेंस शाखा के उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 22 मई को इसी सड़क मार्ग पर अभियान चलाकर 134 अतिक्रमण हटाए थे. इसके बाद सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और संबंधित लोगों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए समय दिया था. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में ये सड़क कई स्थानों पर केवल 25 से 30 फीट चौड़ी है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई 80 फीट दर्ज है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा ये मार्ग नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और छह कॉलोनियों के बीच से गुजरता है.