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फिरोजाबाद के कृष्ण धामों को सौगात; 7.26 करोड़ से होगा 5 स्थलों का कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

फिरोजाबाद : कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जनपद के पांच प्रमुख कृष्ण धामों को पर्यटन की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल शुरू हो गई है. पर्यटन विभाग की ओर से इन पावन स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए करीब 7.26 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर तेजी से काम कराया जा रहा है.

दरअसल, जनपद के ग्रामीण इलाकों में भगवान श्रीकृष्ण और राधा-कृष्ण से जुड़े कई प्राचीन धार्मिक स्थल हैं. इन स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है. पर्यटन विभाग की इस परियोजनाओं में नगला पीरिया, बड़ा गांव, असवाई, गौंछ और रामनगर के धार्मिक स्थल शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, ग्राम नगला पीरिया स्थित रामकृष्ण धाम मंदिर (गंगा सागर गरियारी) के पर्यटन विकास के लिए करीब एक करोड़ 10 लाख रुपये की परियोजना पर कार्य कराया जा रहा है. इसी तरह नारखी ब्लॉक के बड़ा गांव स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर के विकास के लिए करीब एक करोड़ 49 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत है. ग्राम असवाई स्थित ऐतिहासिक श्री राधाकृष्ण मंदिर भी पर्यटन विकास योजना में शामिल है. इसके लिए करीब एक करोड़ 35 लाख रुपये की परियोजना पर काम कराया जा रहा है.

इसके अलावा, ग्राम गौंछ स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए करीब एक करोड़ 36 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. पांचों धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक धनराशि ग्राम रामनगर स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास पर खर्च की जा रही है. इसके लिए करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपये की परियोजना पर काम चल रहा है. इस प्रकार से पर्यटन विभाग की ओर से इन पांचों धार्मिक स्थलों पर कराए जा रहे विकास कार्यों की कुल लागत करीब सात करोड़ 26 लाख रुपये है.