नवागढ़ में एक साथ जली पांच चिता, तिरंगे में लपेटकर दो जवानों की दी गई अंतिम विदाई, एक सात दिन पहले ही बना था दूल्हा
नवागढ़ में एक साथ पांच चिता जली. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो जवानों को तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 6:15 PM IST
जांजगीर चांपा : नवागढ़ जनपद पंचायत के शांतिनगर में बुधवार का दिन गमों का पहाड़ लेकर आया.शांतिनगर में बुधवार को एक साथ पांच चिताएं जली.जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उसका मन विचलित हो उठा.परिजनों के आंखों से आंसूओं का सैलाब नहीं थम रहा था.वहीं अंतिम विदाई देने आए लोगों की आंखें नम थी. जिन पांच लोगों को आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा,उनमें से दो सैनिक भी थे. ये सभी रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने के लिए बारात में गए थे,लेकिन वापसी के दौरान काल बनकर आए ट्रक ने पांचों का जीवन छीन लिया. अब यदि कुछ शेष रह गईं है तो वो हैं इनकी यादें जो लोगों के दिलों में सदा जीवित रहेंगी.
एक साथ जली पांच चिता
नवागढ़ नगर के एक हीं मोहल्ले से पांच लोगों की अर्थियां जब उठी तो पूरा माहौल रुदन और मातम से सराबोर हो उठा. परिवार को अब भी यकीन नही हो रहा था कि एक दिन पहले तक जो लोग उनके साथ थे,अब हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं.जिन अपनों को खुशियों में शरीक होने के लिए घर से भेजा गया था,वो बेजान होकर घर के आंगन में पड़े थे. पांच लोगों की अर्थियां नगर के जिस गलियों से गुजरी,वहां सिवाए सिसकियों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. क्योंकि सभी को ये मालूम था कि एक ही जगह पर रहने वाले पांच जिगरी दोस्त एक साथ दुनिया से विदा हो रहे हैं.
सैनिकों को दिया गया सम्मान
जांजगीर चांपा में हुए सड़क हादसे में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई.इनमें से तो दो सैनिक थे. जिनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. देश के लिए मुस्तैद रहने वाले सैनिकों के शव को तिरंगे में लपेटकर श्मशान तक पहुंचाया गया. इस दौरान सेना से रिटायर्ड सैनिक, पुलिस अफसर समेत जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे.इनके शव जिन रास्तों से होकर गुजरे वहां भारत माता की जय नारे भी गूंजे.
शादी के 7 दिन बाद ही मौत
आपको बता दें कि जांजगीर-चांपा जिले के NH-49 पर भीषण हादसा हुआ था.बारात से वापस लौटते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों से भरे वाहन को पीछे से टक्कर मारी.जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई,वहीं एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ा. मृतकों में आर्मी के दो जवान भी थे.
राजेंद्र अपनी शादी के लिए 2 माह की छुट्टी लेकर गांव आया था.18 नवम्बर को उसकी बारात गई थी.19 नवम्बर को बहू के साथ वापसी हुई. मंगलवार को अपने दोस्त की शादी में गया था और बारात पहुंचने के बाद फोन कर अपनी वापसी की सूचना भी दी. लेकिन परिवार वाले उसके लौटने का राह ताकतें रहे और बेटा हमेशा के लिए चला गया- कोमल कश्यप, राजेंद्र कश्यप के पिता
कैसे हुआ था हादसा
नवागढ़ नगर पंचायत के शांति नगर क्षेत्र में रहने वाले देवांगन परिवार की शादी मंगलवार को पंतोरा गांव में थी. जिसमें शामिल होने के लिए एक वाहन में सवार होकर 8 लोग गए थे. शादी में शामिल होने के बाद सभी वापस घर लौट रहे थे.जैसे ही वाहन सुकली गांव के पास पहुंचा बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रहे ट्रक ने पीछे से वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन घूम गया और सामने से ट्रक से टकराया. हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई,जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा.इस हादसे में तीन अन्य भी घायल हुए हैं.जिनका इलाज सिम्स बिलासपुर में चल रहा है.
मृतकों के नाम
- विश्वनाथ देवागन, पिता सुखरु देवागन (उम्र 43 वर्ष)
- राजेंद्र कश्यप, पिता कोमल कश्यप (उम्र 27 वर्ष)
- पोमेश्वर जलतारे, पिता पुरुषोत्तम जलतारे (उम्र 33 वर्ष)
- भूपेंद्र साहू, पिता रेशम साहू (उम् 40 वर्ष)
- कमलनयन साहू, पिता रामचरण साहू (उम्र 22 वर्ष)
घायलों के नाम
- सत्य नारायण साहू (35 वर्ष)
- संतोष साहू (30 वर्ष)
- दीपक केवट (25 वर्ष)
आपको बता दें कि इस हृदय विदारक घटना में एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.तेज रफ्तार के कारण इस बार नवागढ़ के पांच परिवारों में गम का माहौल है.जिस नगर में बहू के आने की खुशियां मननी थी,आज वहां शोक और मातम का माहौल है.
