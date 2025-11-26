ETV Bharat / state

नवागढ़ में एक साथ जली पांच चिता, तिरंगे में लपेटकर दो जवानों की दी गई अंतिम विदाई, एक सात दिन पहले ही बना था दूल्हा

जांजगीर चांपा : नवागढ़ जनपद पंचायत के शांतिनगर में बुधवार का दिन गमों का पहाड़ लेकर आया.शांतिनगर में बुधवार को एक साथ पांच चिताएं जली.जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उसका मन विचलित हो उठा.परिजनों के आंखों से आंसूओं का सैलाब नहीं थम रहा था.वहीं अंतिम विदाई देने आए लोगों की आंखें नम थी. जिन पांच लोगों को आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा,उनमें से दो सैनिक भी थे. ये सभी रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने के लिए बारात में गए थे,लेकिन वापसी के दौरान काल बनकर आए ट्रक ने पांचों का जीवन छीन लिया. अब यदि कुछ शेष रह गईं है तो वो हैं इनकी यादें जो लोगों के दिलों में सदा जीवित रहेंगी.

एक साथ जली पांच चिता

नवागढ़ नगर के एक हीं मोहल्ले से पांच लोगों की अर्थियां जब उठी तो पूरा माहौल रुदन और मातम से सराबोर हो उठा. परिवार को अब भी यकीन नही हो रहा था कि एक दिन पहले तक जो लोग उनके साथ थे,अब हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं.जिन अपनों को खुशियों में शरीक होने के लिए घर से भेजा गया था,वो बेजान होकर घर के आंगन में पड़े थे. पांच लोगों की अर्थियां नगर के जिस गलियों से गुजरी,वहां सिवाए सिसकियों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. क्योंकि सभी को ये मालूम था कि एक ही जगह पर रहने वाले पांच जिगरी दोस्त एक साथ दुनिया से विदा हो रहे हैं.

श्मशान घाट में भारत माता की जय के लगे नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सैनिकों को दिया गया सम्मान

जांजगीर चांपा में हुए सड़क हादसे में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई.इनमें से तो दो सैनिक थे. जिनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. देश के लिए मुस्तैद रहने वाले सैनिकों के शव को तिरंगे में लपेटकर श्मशान तक पहुंचाया गया. इस दौरान सेना से रिटायर्ड सैनिक, पुलिस अफसर समेत जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे.इनके शव जिन रास्तों से होकर गुजरे वहां भारत माता की जय नारे भी गूंजे.