कांगड़ा में PMGSY के 5 सड़कों के ठेकेदार टर्मिनेट, कार्य में देरी पर ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे कॉन्ट्रेक्टर

हिमाचल में अब आगामी योजनाओं में एक ठेकेदार को मात्र दो ही सड़कों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मिलेगी.

कांगड़ा में सड़कों के ठेकेदार टर्मिनेट (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 3:24 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशला में इनदिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सदन में नियम-62 के तहत फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने क्षेत्र की पांच से छह सड़को के निर्माण कार्य की गुणवत्ता व देरी को लेकर सवाल उठाया. इस पर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीसरे चरण के कार्य में अनियमताएं और देरी की बात कही है.

हिमाचल में सड़क निर्माण कार्य में देरी

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "इस बात से सहमत है कि इसमें देरी हो रही है, जिसे सरकार जल्द पूरा करने का प्रयास कर रही है. कांगड़ा में 57 सड़कें, जिसमें 23 सड़कें पुरानी तकनीक, सात सड़कें सीमेंट, 27 सड़कें एफडीआर के तहत बनाई जा रही हैं. चार सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है, 15 का जल्द ही मार्च तक पूरा किया जाएगा. 14 सड़कों का काम 50 फीसदी हो गया है."

कांगड़ा में PMGSY के 5 सड़कों के ठेकेदार टर्मिनेट

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में बताया कि, "पांच सड़कों को चीफ इंजीनियर की ओर से टर्मिनेट कर दिया गया है. इसमें चार एफडीआर और एक सीवीटी के तहत चल रही थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है. इसके दोबारा टेंडर किए जाएंगे, और कार्य पूरा किया जाएगा. प्रदेश की स्थिति को देखते हुए नई तकनीक के तहत ही कार्य किया जाना अनिवार्य है. इसके तहत ही पहली बार पीएमजीएसवाई-तीन के तहत नई तकनीक में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसमें बाहरी राज्यों के लोगों ने कार्य किया है."

निर्माण में क्वालिटी से समझौता नहीं

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि, समय पर कॉन्ट्रेक्ट को पेमेंट किए जाने की शर्त है, जिसमें भी कई जगह दिक्कतें आई हैं, जिन्हे दरूस्त किया जा रहा है. क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा. ठेकेदारों की ओर से कार्य लटकाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. आगामी योजनाओं में मात्र एक समय में अधिकतम दो ही सड़कें एक ठेकेदार को प्रदान की जाएगी. इसमें नई तकनीक के तहत भी राज्य के ठेकेदारों को अधिकतर कार्य किया जाएगा. टारिंग क्वालिटी को लेकर सचिव की ओर से जांच की जा रही है. इसमें चार दिनों में सही काम न होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

'सड़कों के निर्माण में लगाए गए गलत कॉन्ट्रेक्टर'

इससे पहले विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि, "सड़कों के निर्माण में गलत कॉन्ट्रेक्टर को लगाया गया है. इसमें ऐसे ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने और ब्लैक लिस्ट करने की बात रखी है. आठ महीनों से सड़कें लगातार उखड़ती जा रही है, जबकि कार्य सुचारू नहीं हो पाया है. बरसात के बाद लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई तरह की परेशानियां स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है."

