रातों रात हिमाचल में बन्द हुए 5 दवा उद्योग, ये रहा सबसे बड़ा कारण

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित पांच दवा उद्योग रातों-रात बंद हो गए हैं. ये पांच दवा उद्योग किराए के मकान में चल रहे थे, जिस कारण ये नए नियमों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे थे. इन उद्योगों के बंद होने से 500 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. सोलन में बंद हुए सभी उद्योग किराए के मकान में चले हुए थे. ऐसे में इन उद्योगों के लिए मानकों को पूरा करना आसान नहीं था हालांकि यह सभी उद्योग लाभ में चले हुए थे.

इन उद्योगों का बंद होना 2023 में बने संशोधित अनुसूची एम के मानक पूरे न होना है. केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन ने इन मानकों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था. 1 जनवरी से ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य दवा नियंत्रक को इन इकाइयों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन कर रही है या नहीं. संशोधित अनुसूची एम दवा विनिर्माताओं के लिए गुणवत्ता मानकों और अच्छी विनिर्माण कार्यप्रणाली (जीएमपी) को निर्धारित करती है. इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में अधिसूचित किया था और यह 1 जनवरी, 2025 से अमल में आई.

मानकों का पालन न होने पर होगी कार्रवाई

राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर का कहना है कि 'जिन दवा उद्योगों ने संशोधित अनुसूची एम के मानकों को पूरा नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि ऐसी यूनिट्स की जांच शुरू करें. दवा कंपनियों को इन नए सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा. बड़े दवा निर्माता के लिए यह नियम 1 जनवरी 2025 में लागू हो चुका था और अब छोटे व मध्यम फार्मा उद्योग जिनका टर्नओवर ढाई सौ करोड़ या उससे कम है उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. इसके बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.'

1 जनवरी से लागू होंगे नियम