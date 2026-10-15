ETV Bharat / state

बगहा में आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला, SHO समेत पांच जवान घायल

बगहा में पुलिस पर हमला ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. साथ ही पुलिस अभिरक्षा में लिए गए आरोपी को जबरन छुड़ा लिया गया. हमले में थानाध्यक्ष राज रौशन समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला