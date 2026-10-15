बगहा में आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला, SHO समेत पांच जवान घायल
बगहा में पुलिस अभिरक्षा से आरोपी को छुड़ाने के दौरान हमला, थानाध्यक्ष समेत पांच जवान घायल. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही. रिपोर्टर-दिलीप कुमार
Published : October 15, 2026 at 11:14 AM IST
बगहा: बिहार के बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. साथ ही पुलिस अभिरक्षा में लिए गए आरोपी को जबरन छुड़ा लिया गया. हमले में थानाध्यक्ष राज रौशन समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.
पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला
घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जानकारी के अनुसार नौरंगिया थाना कांड संख्या 89 बटा 26 के वारंटी को लेकर पुलिस कार्रवाई करने गई थी. जिसके लिए नागेंद्र बीन और भूलन बीन की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष राज रौशन के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पुलिस टीम बुधवार रात करीब 10 बजे गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची थी.
एक आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से नागेंद्र बीन को गिरफ्तार कर लिया इसी दौरान अशोक बीन समेत करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. आरोप है कि लोगों ने पुलिस टीम को घेरकर हाथापाई की और थानाध्यक्ष के कपड़े फाड़ दिये.
पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी को जबरन छुड़ाया
भीड़ ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस अभिरक्षा से नागेंद्र बीन को जबरन छुड़ा लिया. इस दौरान थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी चोटिल हो गए. घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मौके से निकलकर वरीय अधिकारियों को सूचना दी.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
सूचना मिलते ही एसडीपीओ बगहा के निर्देश पर कई थानों की पुलिस गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घायल पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस टीम पर हमला करने और अभिरक्षा से आरोपी को छुड़ाने के आरोप में नौरंगिया थाने में अलग से प्राथमिकी दर्ज की है.
पुलिस हिरासत में लिए गए आधा दर्जन लोग
मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमले में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अभिरक्षा से फरार नागेंद्र बीन को पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है.
"आरोपी को छुड़ाने के लिए किए गये हमले में थानाध्यक्ष राज रौशन समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, सभी का इलाज चल रहा है. वहीं फरार नागेंद्र बीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."-राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, बगहा
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