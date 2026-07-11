बिजली का पोल लगाने के दौरान हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 5
गंभीर रूप से झुलसे सभी लोग नगर निगम में ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 8:55 AM IST
बिलासपुर: नगर निगम क्षेत्र के सिरगिट्टी वार्ड में शुक्रवार दोपहर स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल खड़ा करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. लोहे का पोल लगाने के दौरान वह उपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे तेज करंट फैल गया और पोल को पकड़कर काम कर रहे पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए.
स्ट्रीट लाइट लगाने के दौरान हादसा
घटना तिफरा सिरगिट्टी जोन 2 के मुख्य रोड आदर्श नगर वार्ड नं 11 पानी टंकी के पास का है. नगर निगम वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रही थी. शुक्रवार दोपहर करीब दो से ढाई बजे के बीच मजदूर पोल खड़ा कर रहे थे. इसी दौरान पोल अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. देखते ही देखते पूरे पोल में करंट दौड़ गया और उसे संभाल रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी.
करंट लगने से झुलसे 5 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज
सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया.घायलों में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं. हादसे में घायल मजदूरों की पहचान दीपक यादव 30 वर्ष, मुकेश कुमार 38 वर्ष, सेवाराम 24 वर्ष, प्रहलाद चौरसिया 45 वर्ष तथा जयंती धुर्वे के रूप में हुई है. सभी मजदूर मध्यप्रदेश के मंडला जिले के निवासी बताए गए हैं और नगर निगम में ठेका मजदूर के रूप में काम कर रहे थे.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मजदूरों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी गियर नहीं थे. साथ ही हाईटेंशन लाइन के नीचे कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया, जिससे यह गंभीर हादसा हुआ.
लापरवाही पर ठेकेदार को नोटिस
नगर निगम के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर निलेश ने बताया कि तारबाहर अंडरब्रिज से नगपुरा नगर निगम क्षेत्र तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ठेकेदार रामगोपाल सोमानी के द्वारा किया जा रहा था. इसी दौरान पोल लगाने के समय पोल डिस्बैलेंस होने से ऊपर क्रॉस हो रही हाईटेंशन तार में टच हो गया जिससे 5 मजदूर घायल हो गए. सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका हालात अभी ठीक है. ठेकेदार को नोटिस दिया है और जांच जारी है.