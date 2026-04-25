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मऊ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत; बेटी की शादी से लौट रहा परिवार खत्म

सीओ, घोसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार वाराणसी से गोरखपुर की तरफ और ट्रक गोरखपुर से वाराणसी की तरफ जा रहा था.

मऊ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत.
मऊ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 9:09 AM IST

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मऊ: बेटी की शादी से वापस लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में कार में सवार कुल 5 लोगों की मौत हो गई है. इनमें से 3 लोग एक ही परिवार के थे. घटना शुक्रवार तड़के 3 बजे दोहरीघाट थाना क्षेत्र में बरसातपुर अहिरानी गांव के पास हाईवे पर हुई.

सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53), उनके बेटे कृतार्थ श्रीवास्तव (27), पत्नी अर्चना श्रीवास्तव (48) निवासी रानीडीहा, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर और रविंद्र यादव (20), पुरुषोत्तम कुमार (28) निवासी मटीहानी, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) के रूप में हुई है.

सीओ, घोसी जितेंद्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा: सीओ, घोसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि चारपहिया गाड़़ी (JH 21G3927) अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया. दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक (BR 28GB2171) कार की भीषण टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में वाहन में मौजूद एक पालतू कुत्ते की भी जान चली गई है. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

मौके पर थाना दोहरीघाट पुलिस टीम पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मऊ भेज दिया है. तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

शादी से लौट रहा था परिवार: उन्होंने बताया कि परिवार रांची में बेटी की शादी कराकर वापस घर लौट रहा था. कार वाराणसी से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और ट्रक गोरखपुर से वाराणसी की तरफ जा रहा था. कार चालक अचानक दूसरी लेन में चला गया, जिसकी वजह से यह भीषण सड़क हादसा हो गया.

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