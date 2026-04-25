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मऊ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत; बेटी की शादी से लौट रहा परिवार खत्म

मऊ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: बेटी की शादी से वापस लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में कार में सवार कुल 5 लोगों की मौत हो गई है. इनमें से 3 लोग एक ही परिवार के थे. घटना शुक्रवार तड़के 3 बजे दोहरीघाट थाना क्षेत्र में बरसातपुर अहिरानी गांव के पास हाईवे पर हुई. सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53), उनके बेटे कृतार्थ श्रीवास्तव (27), पत्नी अर्चना श्रीवास्तव (48) निवासी रानीडीहा, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर और रविंद्र यादव (20), पुरुषोत्तम कुमार (28) निवासी मटीहानी, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) के रूप में हुई है. सीओ, घोसी जितेंद्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) कैसे हुआ हादसा: सीओ, घोसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि चारपहिया गाड़़ी (JH 21G3927) अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया. दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक (BR 28GB2171) कार की भीषण टक्कर हो गई.