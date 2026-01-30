ETV Bharat / state

हमीरपुर में पांच लोगों की हत्या का मामला; तीन दोषियों को उम्रकैद, 9 साल बाद आया फैसला

हमीरपुर: मौदहा कस्बे में नौ साल पहले हुए दिल दहला देने वाले पांचहरे हत्याकांड में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सामूहिक हत्या के इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

12 मई 2017 को हत्या का पता लगा: यह वारदात थाना मौदहा क्षेत्र के मोहल्ला कजियाना में हुई थी. 10 मई 2017 की रात किराए के मकान में रह रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी. वारदात का खुलासा 12 मई की देर रात हुआ, जब कई दिनों से बंद पड़े मकान की तीसरी मंजिल का दरवाजा तेज आंधी में खुल गया और आसपास बदबू फैलने लगी. अनहोनी की आशंका पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

अलग-अलग कमरों में पांच शव मिले थे: मकान के भीतर अलग-अलग कमरों में पांच शव पड़े मिले, जो कई दिन पुराने थे. मौके पर खाने की थाली और घरेलू सामान भी मिला. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हत्या में कृष्णपाल सिंह (70), उनकी पत्नी कुसमा देवी (65), बेटी मति रानी (45), नातिन आकांक्षा (23) और आकांक्षा की पांच से छह माह की मासूम बच्ची की मौत हुई थी.

25 साल से मौदहा में रह रहा था परिवार: परिवार मूल रूप से गांव पासून, थाना सिसोलर का निवासी था और करीब 25 वर्षों से मौदहा में रह रहा था. कृष्णपाल सिंह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे. उनके कोई पुत्र नहीं थे. वारदात की सूचना 13 मई 2017 को शाम 7:15 बजे मृतक की बेटी के पुत्र सौरभ सिंह की ओर से थाना मौदहा में दी गई. तहरीर में आरोप लगाया गया कि संपत्ति हड़पने के लालच में रिश्तेदारों ने वारदात को अंजाम दिया है.

संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था: जांच में सामने आया कि पुश्तैनी जमीन और अन्य संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते पूरे परिवार की हत्या कर दी गई. विवेचना के दौरान जुगुल किशोर पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी गांव पासून, थाना सिसोलर को मुख्य आरोपी बनाया गया. आगे की जांच में 15 मई 2017 को पुष्पेंद्र सिंह पुत्र झाम सिंह, मूलचंद उर्फ मुल्लू श्रीवास पुत्र बिटोला श्रीवास और कामता उर्फ अजय सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम खंडेह, थाना मौदहा के नाम भी सामने आए.