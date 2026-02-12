कालाढूंगी-रामनगर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, पुल के बीचों-बीच पलटी तेज रफ्तार कार, मची चीख-पुकार
नैनीताल जिले के रामनगर में आज सुबह पुल के बीचों-बीच कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 12, 2026 at 4:54 PM IST
रामनगर: कालाढूंगी-हल्द्वानी-रामनगर हाईवे पर आज गुरुवार 12 फरवरी सुबह करीब 10 बजे बड़ा हादसा हो गया. लोहे के बने बोरपुल के पास अर्टिगा कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई. रेलिंग के टकराने के बाद कार पुल के बीच में ही पलट गई.
बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में पांच लोग सवार थे. इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी. पुलिस के आने से पहले मौके पर मौजूद लोगों ने अंदर फंसे लोगों को कार से बाहर निकाला. इस हादसे में कार सवार पांचों लोग घायल हो गए थे.
सभी घायलों को पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को छुट्टी दे दी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार संख्या UK06TA7954 में खटीमा निवासी ललित जोशी (43), उनकी 74 वर्षीय माता, पत्नी रश्मि जोशी (37), पुत्री अवनी (12) और बड़ी बेटी अनुष्का (21) सवार थे.
बताया जा रहा है कि परिवार रामनगर में एक विवाह समारोह से लौट रहा था. रामनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बोर पुल की लोहे की रेलिंग से टकराने के बाद वाहन बेकाबू होकर पुल के बीचो-बीच पलट गया. गनीमत रही कि कार पुल से नीचे नहीं गिरी, वरना हादसा गंभीर रूप ले सकता था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक हारून पुत्र याकूब निवासी खटीमा ने सूझबूझ दिखाते हुए अंतिम क्षणों में स्टीयरिंग को सड़क की ओर मोड़ दिया, जिससे वाहन खाई की तरफ जाने से बच गया और पुल के मध्य ही पलट गया. यदि कार नीचे गिरती तो बड़ी जनहानि हो सकती है.
पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों ने पुल पर सुरक्षा इंतजाम और संकेत बेहतर करने की मांग भी उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.
