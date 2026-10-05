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कासगंज में पेड़ की छंटाई को लेकर खूनी संघर्ष; 5 लोग घायल

कासगंज में मारपीट ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: कोतवाली सोरों क्षेत्र के नगला लाले गांव में मामूली बात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. पेड़ की छंटाई को लेकर हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

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जानकारी के अनुसार, नगला लाले गांव में दो पक्षों के बीच शहतूत के पेड़ की छंटाई को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते मामूली विवाद ने विकराल रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. शुरुआत में तीखी नोकझोंक के बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे और धारदार वस्तुएं निकल आईं.