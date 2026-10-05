कासगंज में पेड़ की छंटाई को लेकर खूनी संघर्ष; 5 लोग घायल
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:12 PM IST
कासगंज: कोतवाली सोरों क्षेत्र के नगला लाले गांव में मामूली बात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. पेड़ की छंटाई को लेकर हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.
जानकारी के अनुसार, नगला लाले गांव में दो पक्षों के बीच शहतूत के पेड़ की छंटाई को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते मामूली विवाद ने विकराल रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. शुरुआत में तीखी नोकझोंक के बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे और धारदार वस्तुएं निकल आईं.
इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है. अचानक हुई इस हिंसा से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली सोरों पुलिस दल-बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां घायलों का इलाज जारी है. कुछ घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा विशेष देखभाल की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
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