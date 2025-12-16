ETV Bharat / state

कोडरमा में प्राइवेट स्कूल का आयरन स्टीम बॉयलर फटा, 5 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस

कोडरमा के एक निजी स्कूल में आयरन स्टीम बॉयलर फटने से पांच लोग घायल हो गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

FIVE PEOPLE INJURED IN KODERMA
निजी स्कूल में स्टीम बॉयलर ब्लास्ट (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

December 16, 2025

कोडरमा: जिले के तिलैया डैम स्थित एक निजी स्कूल में आयरन स्टीम बॉयलर फटने से पांच लोग घायल हो गए. जिसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल सभी घायलों का इलाज एक निजी क्लीनिक में जारी है. हादसे में घायल एक व्यक्ति ने बताया कि स्कूल का आयरन स्टीम बॉयलर पिछले 4 दिनों से खराब था. जिसे बदलने के लिए स्कूल प्रबंधक को कहा गया था.

बॉयलर बदलने की बात को टाल मटोल करते रहे प्रबंधक

घायल व्यक्ति ने कहा कि स्टीम बॉयलर बदलने के लिए स्कूल प्रबंधक की ओर से आज-कल किया जा रहा था. बॉयलर नहीं बदलने की स्थिति में मंगलवार को घटना घट गई. इधर घटना को लेकर स्कूल प्रबंधक अविनाश सेठ ने कहा कि स्कूल की लॉन्ड्री में आयरन स्टीम बॉयलर फटने से घटना घटी है. उन्होंने कहा कि घटना में घायल सभी लोगों का इलाज करवाया जा रहा है. वहीं बॉयलर खराब होने के सवाल पर उन्होंने इंकार किया है.

जानकारी देते घायल कर्मचारी और स्कूल प्रबंधक (ईटीवी भारत)

घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल घायलों या उनके परिजनों की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है:- प्रेम कुमार, डैम ओपी प्रभारी

बता दें कि जहां हादसा हुआ है वो एक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय है, जहां बिहार झारखंड के कई जिलों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं. ऐसे में लॉन्ड्री का स्टीम बॉयलर खराब होने की स्थिति में उसे नहीं बदला जाना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है. इधर घटना में घायल सभी कर्मचारी बिहार के गया के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना को लेकर तिलैया डैम ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर जांच की.

