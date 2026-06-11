बिहार में मौसम बना जानलेवा! रहें सावधान, खगड़िया में 5 लोगों की ठनका गिरने से मौत
खगड़िया में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई. पिता-पुत्र-पौत्र की एक साथ मौत ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. पढ़ें..
Published : June 11, 2026 at 1:06 PM IST
खगड़िया: जिले में गुरुवार को हुई वज्रपात की घटनाओं ने पूरे इलाके को शोक और दहशत में डाल दिया. चौथम और बेलदौर प्रखंड में अलग-अलग हादसों में कुल पांच लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है.
चौथम प्रखंड में 3 की मौत: पौरा थाना क्षेत्र के कन्हौली बहियार स्थित दुखहरण बाबा स्थान के समीप सुबह खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर अचानक ठनका गिरा. इस हादसे में कन्हौली यादव टोला निवासी 62 वर्षीय विद्यानंद यादव, उनके पुत्र 26 वर्षीय आशुतोष यादव और 10 वर्षीय पौत्र अंकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.
कई गंभीर रूप से झुलसे: घटना में विमल यादव और सुशील कुमार समेत चार लोग झुलस गए. दो घायलों का इलाज चौथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य को सदर अस्पताल खगड़िया रेफर किया गया. प्रशासनिक स्तर पर राहत और इलाज की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है.
खतरे से बाहर घायल: सीएचसी प्रभारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया, "दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है." पौरा थाना प्रभारी संजीव कुमार ने कहा, "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है."
बेलदौर प्रखंड में 2 की मौत: इतमादी सरस्वती नगर वार्ड संख्या 7 स्थित लबघड़िया गांव में एक ही परिवार के पांच लोग वज्रपात की चपेट में आ गए. हादसे में 35 वर्षीय जवाहर शर्मा की मौत हो गई, जबकि शंभू शर्मा, बेलो शर्मा, रुक्मणी देवी और रेखा देवी गंभीर रूप से घायल हुए. इनमें रेखा देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है.
वहीं बलैठा पंचायत के नागपुर गांव में 18 वर्षीय मणि लाल कुमार की ठनका गिरने से मौत हो गई. बेलदौर अंचलाधिकारी अमित कुमार ने दोनों घटनाओं में मौत की पुष्टि करते हुए बताया, "सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है."
अन्य नुकसान और ग्रामीणों की चिंता: इतमादी पंचायत के भोरबथना गांव में वज्रपात से एक दुधारू गाय की भी मौत हो गई. लगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है. लोग खेतों और खुले स्थानों पर जाने से कतराने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए.
प्रशासन की अपील: जिले में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें. बिजली गिरने की आशंका होने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.
भारी बारिश की चेतावनी: बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है. पूरे राज्य में तेज आंधी, ठना और बारिश का हाई अलर्ट है. खगड़िया समेत अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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