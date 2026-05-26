ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बहू-बेटे समेत पांच को आजीवन कारावास; संपत्ति विवाद में गोली मारकर की थी हत्या, जुर्माना भी लगाया

जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, 28 मई 2023 को एका थाना क्षेत्र में दंपति की रास्ते में घेरकर हत्या कर दी गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जनपद न्यायालय ने संपत्ति के लालच में बुजुर्ग माता-पिता की गोलीमार कर हत्या के आरोपी बेटे और बहू समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर अर्थदंड भी लगाया है.


जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के मुताबिक, 28 मई 2023 को एका थाना क्षेत्र के गांव नगला रमियां निवासी राकेश और उनकी पत्नी गुड्डी की रास्ते में घेरकर हत्या कर दी गई थी. राजेश अपने खेत को पट्टे पर उठाने के बाद उसका पैसा लेकर कहीं जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की थी और फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए थे. पुलिस ने घटना के संबंध में मृतक के छोटे बेटे सीटू से जानकारी की थी.

उन्होंने बताया कि सीटू ने पुलिस को बताया था कि उनके पिता राकेश का अपने बड़े बेटे से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के कारण बेटे योगेश उर्फ बीटू ने अपनी पत्नी रश्मि औऱ अन्य सहयोगी अंकित, रवि और सुशील के साथ पिता राकेश और मां गुड्डी देवी की हत्या की है.

सीटू की तहरीर पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. जिसके बाद सभी की गिरफ्तारी की गयी थी. पुलिस ने मामले में विवेचना की और सभी के खिलाफ साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से कई साक्ष्य और गवाह कोर्ट में पेश किए गए. साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने अंकित और रश्मि पर 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया है. अन्य दोषियों पर 26-26 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें : राम किशुन मल्लाह हत्याकांड; रमेश सिंह काका समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 23 साल बाद आया फैसला

TAGGED:

FIROZABAD COURT NEWS
आजीवन कारावास की सजा
LIFE IMPRISONMENT FIVE CONVICTS
FATHER AND MOTHER MURDERED
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.