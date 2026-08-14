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अलीगढ़ में महिला समेत पांच गिरफ्तार; छत्तीसगढ़ से किशोरियों को लाकर बेचता था गिरोह, तीन बच्चियों को मुक्त कराया

अलीगढ़ : अलीगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्माइल' के तहत एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना टप्पल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नाबालिग की कथित खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरोह के कब्जे से तीन नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तक फैला होने की जानकारी सामने आई है. एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 को पीआरवी वाहन को एक बच्ची ने सूचना दी कि उसे रोककर बंधक बनाया गया है और उसे कहीं बेच दिया गया है. शुरुआत में मामला एक सामान्य घटना जैसा लगा, लेकिन बच्ची से बातचीत और पूछताछ के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी मिली.

उन्होंने बताया कि इसके बाद क्षेत्राधिकारी खैर और एएचटी थाना पुलिस को जांच में लगाया गया. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि मामला सिर्फ एक बच्ची तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानव तस्करी से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. इसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना को जांच में शामिल किया गया और संयुक्त टीम ने गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.









पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क की मुख्य सरगना बबीता है. आरोपी महिला मूलरूप से प्रयागराज की रहने वाली बताई गई है. आरोप है कि वह महिला होने का फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की नाबालिग किशोरियों और महिलाओं को अपने प्रभाव में लेती थी. उन्हें पढ़ाई-लिखाई, बेहतर जीवन और आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया जाता था. पुलिस का कहना है कि इसी तरह बच्चियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें अपने साथ अलीगढ़ लाया जाता था. इसके बाद उन्हें गिरोह के दूसरे सदस्यों के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता था.











पुलिस के मुताबिक गिरोह में आरोपी महिला के साथ सुखाराम उर्फ सूखा की अहम भूमिका थी. सुखाराम मूलरूप से राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला है और वर्तमान में अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, वह कई नामों से अपनी पहचान छिपाकर रहता था. आरोप है कि आरोपी महिला जिन बच्चियों को अपने प्रभाव में लेकर अलीगढ़ लाती थी, उन्हें सुखाराम के माध्यम से अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मोटी रकम लेकर बेच दिया जाता था. पुलिस जांच में कुछ बच्चियों की कथित कीमत 70 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक सामने आई है.







पुलिस ने मामले में सुखाराम और आरोपी महिला के अलावा बबलू, ओमपाल सिंह और विनोद को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, बबलू, ओमपाल और विनोद पर बच्चियों को खरीदने का आरोप है. इनमें किसी बच्ची के लिए करीब एक लाख रुपये और किसी के लिए 70 हजार रुपये दिए जाने की जानकारी सामने आई है. संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया. पुलिस का कहना है कि इनमें कुछ बच्चियां पिछले कई महीनों से, जबकि कुछ लंबे समय से इस नेटवर्क के चंगुल में थीं. रेस्क्यू की गई बच्चियों को पुलिस की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.











एसपी ग्रामीण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है. सर्विलांस टीम को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि गिरोह में अभी और लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस की टीमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संभावित आरोपियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.









पुलिस ने इस मामले में थाना टप्पल में मुकदमा दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है. एसपी ग्रामीण के अनुसार, गिरोह का मुख्य तरीका कमजोर आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाना था. पहले भरोसा कायम किया जाता था, फिर बेहतर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मदद का लालच देकर बच्चियों को अपने प्रभाव में लिया जाता था.

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