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मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में बच्ची समेत पांच की मौत, बस से टकराई दो बाइकें

मुजफ्फरनगर : जनपद में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. भैसाना गांव के पास दो बाइकों की रोडवेज बस से टक्कर हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. वहीं, दो लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.







जानकारी के मुताबिक, बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में दो बाइकों की रोडवेज बस से टक्कर हो गई. बाइक पर कांधला और बागपत निवासी मोमिन (25), भल्लो, इदरीश, फरमान और शाजिद सवार थे. दोनों बाइक सवार मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना की ओर जा रहे थे और रोडवेज बस बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर की ओर आ रही थी. प्रत्यक्षदर्शी जरीना ने बताया कि पांच लोगों की मौत हुई है.

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)





मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि लगभग 4:00 बजे के आस-पास एक बड़ौत डिपो की बस बुढ़ाना की तरफ से जा रही थी. शहर की तरफ और दो मोटरसाइकिल सवार शाहपुर की तरफ से आ रहे थे. ओवरटेक करने के दौरान टक्कर की बात सामने आ रही है.