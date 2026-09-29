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झांसी में सुखनई नदी में पिता-पुत्र समेत पांच की डूबने से मौत; सभी के शव बरामद, श्राद्ध कर्म के दौरान हादसा

झांसी : मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा गांव में मंगलवार को सुखनई नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में स्नान करने गए पांच लोगों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. मृतकों में पिता-पुत्र समेत परिवार के अन्य रिश्तेदार शामिल हैं. हादसे की खबर मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल की ओर पहुंच गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसडीएम मनोज कुमार भारती, थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने शवों को पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

एसडीएम मनोज कुमार भारती ने बताया कि मृतकों में देवरी सिंहपुरा निवासी अनूप तिवारी (45), श्रेयांश तिवारी (21), पुष्कर शुक्ला, संजीव शुक्ला (23), निवासी हरदोई, जालौन तथा अर्पित तिवारी (12) पुत्र अनूप तिवारी के नाम सामने आए हैं. मृतक आपस में पारिवारिक रिश्तेदार थे.

उन्होंने बताया कि देवरी सिंहपुरा जहां सुखनई नदी बहती है, यहां पर एक परिवार के पांच लोग पिंडदान की पूजन और नहान करने आये थे. इसी दौरान एक व्यक्ति अनूप जो बीच नदी में नहाने चले गये और डूबने लगे. उनको बचाने के चक्कर में एक-एक करके सभी परिवार के पांच लोग नदी में डूब गये. सभी का शव बरामद कर लिये गये हैं.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल बचाव के प्रयास शुरू किए और काफी मशक्कत के बाद पांचों लोगों को नदी से बाहर निकाला. नदी से बाहर निकाले गए सभी लोगों को तत्काल मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद पांचों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ पांच लोगों की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में भी परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.







मुख्यमंत्री ने हादसे का लिया संज्ञान : झांसी के मऊरानीपुर में पांच लोगों के सुखनई नदी में डूबने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

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