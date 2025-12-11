ETV Bharat / state

गुरुग्राम में यूट्यूबर रितिक से मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार, गाय को नॉनवेज मोमोज़ खिलाने पर की थी पिटाई

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने गाय को नॉन-वेज मोमोज़ खिलाने और इसके विरोध में मारपीट करने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में फौरन कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गाय को खिलाए थे नॉन-वेज मोमोज़ : गाय को नॉन वेज मोमोज़ खिलाने के मामले में थाना सेक्टर-56, गुरुग्राम में दर्ज मामले के तहत आरोपी रितिक (उम्र 29 वर्ष), निवासी न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम को 8 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के अनुसार रितिक यूट्यूब पर वीडियो बनाने का काम करता है और हुड्डा मार्केट में मोमोज़ खाने की लाइव प्रतियोगिता की शूटिंग कर रहा था. लाइव वीडियो के दौरान एक व्यक्ति की टिप्पणी के बाद उसने पास खड़ी गाय को नॉन-वेज मोमोज़ खिला दिए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

गाय को नॉन वेज मोमोज़ खिलाने वाला रितिक (Etv Bharat)

रितिक से मारपीट और धमकी का आरोप : आरोपी रितिक के साथ कुछ युवकों ने 8 दिसम्बर को उसके घर जाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. रितिक के पिता की शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी में धारा 115, 190, 191(2), 351(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है जिसमें चमन खटाना (45 वर्ष) निवासी पटेल नगर, गुरुग्राम, रोहित (29 वर्ष) निवासी बार गुर्जर, गुरुग्राम, ललित (25 वर्ष) निवासी खदाना, बुलंदशहर (उ.प्र.), वर्तमान निवासी मारुति कुंज, गुरुग्राम, तेशव (22 वर्ष) निवासी ज्योति पार्क, गुरुग्राम,आयुष्मान (20 वर्ष) निवासी न्यू पालम विहार, गुरुग्राम शामिल है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रितिक के गाय को नॉन-वेज मोमोज़ खिलाने की घटना का विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट की और इसकी रील भी बनाई.