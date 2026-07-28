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इटावा: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपहरण-हत्या मामले में 5 को उम्रकैद, ₹50 हजार जुर्माना

10 सितंबर 2023 को आरोपियों ने वादिया के पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी

अपहरण हत्या मामले में 5 को उम्रकैद
अपहरण हत्या मामले में 5 को उम्रकैद (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:14 PM IST

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इटावा: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इटावा पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है. वर्ष 2023 के चर्चित अपहरण एवं हत्या कांड मामले में एडीजे/एफटीसी न्यायालय, इटावा ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर ₹50,000 का अर्थिकदंड भी लगाया गया है.

यह फैसला थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा संख्या 211/2023 (धारा 364, 302, 201 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत सुनाया गया. न्यायालय ने मुकेश कुमार, निरोत्तम, गन्दर्भ सिंह उर्फ पप्पू, हरिओम तथा आरती को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर 2023 को आरोपियों ने वादिया के पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह द्वारा की गई. जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की गई. थाना सिविल लाइन पुलिस, पैरोकार कांस्टेबल सूर्यप्रताप, मॉनिटरिंग सेल तथा एडीजीसी तरुण कुमार शुक्ल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया.

प्रभावी अभियोजन और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000-₹50,000 का अर्थिदंड दिया, इटावा पुलिस ने इस ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है.

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