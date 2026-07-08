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मुंबई हादसे ने उजाड़ दी बस्ती का हंसता-खेलता परिवार, मां समेत चार मासूमों की मौत, रसूलपुर गांव में पसरा मातम

बस्ती: जनपद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई गए एक परिवार के पांच सदस्यों की मंगलवार को दुर्घटना में मौत हो गयी. जैसे ही यह खबर बस्ती के रसूलपुर गांव पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया.



बस्ती थाना प्रभारी शशांक शेखर राय के अनुसार, मुंबई के मानखुर्द इलाके में मंगलवार को एक तीन मंजिला मकान के गिरने से मां समेत चार मासूम मलबे में दबक गए. घटना के बाद स्थानीय लोग और राहत बचाव दल (NDRF) ने काफी मशक्कत के बाद सबको मलबे से निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आनन फानन मे लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया.



मरने वालों की पहचान अख्तर जहां (उम्र 38) कैसर (उम्र 14) जलालुद्दीन (उम्र 7) सेराजुद्दीन (उम्र 6) अनामिया (उम्र 3) के रुप में हुई है. घटना के समय परिवार के मुखिया मोइनुद्दीन रोजाना की तरह बाजार से सब्जी लेने गए थे. जब वह घर लौटे, तो उनका आशियाना मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था.

रिश्तेदारों और ग्रामीणों का कहना है कि मोइनुद्दीन पिछले 20 वर्षों से मुंबई में रहकर हाड़-तोड़ मेहनत-मजदूरी कर रहे थे, ताकि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और जिंदगी दे सकें. उनकी दो दशक की मेहनत और पूरा संसार एक पल में उजड़ गया.



प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई में कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पांचों शवों को एम्बुलेंस के जरिए बस्ती लाया गया था. शवों के गांव पहुंचते ही रसूलपुर और आस-पास के गांवों में हड़कंप मच गया. गमगीन माहौल में सभी का अंतिम संस्कार किया गया, पूरा जिला इस वक्त पीड़ित मोइनुद्दीन के साथ खड़ा है और इस असहनीय दुख की घड़ी में ढाढस बंधा रहा है.