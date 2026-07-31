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कानपुर देहात में संदिग्ध हालात में पांच लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान बच्चे की मौत का आरोप

कानपुर देहात : जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालात में परिवार के पांच लोगों की तबीयत खराब हो गई. आरोप है कि खाना खाने के बाद कोल्डड्रिंक पीने से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत खराब हो गई. तबीयत अचानक बिगड़ता देख गांव में हड़कंप मच गया. जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. आरोप है कि इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई.

पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर के एक गांव का बताया जा रहा है. आरोप है कि खाने के बाद कोल्ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई. गांव के रहने वाले अब्दुल सत्तार ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के घर तहरी बनाई गई थी. उनका आरोप है कि भोजन करने के बाद सभी ने कोल्डड्रिंक पी थी. उनका आरोप है कि कुछ देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. परिजन उन्हें गांव के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया. उन्होंने बताया कि रास्ते में ही 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई. जिसके बाद शाम को परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए बालक का शव दफना दिया.

