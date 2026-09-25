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अलीगढ़ : चिकन रोल खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोग बीमार, मेडिकल कॉलेज रेफर

पीड़ित परिवार का कहना है कि खाने के कुछ देर बाद ही उल्टी-दस्त समेत दिक्कत होने लगी.

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चिकन रोल खाने के बाद बीमार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 2:27 PM IST

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अलीगढ़ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जमालपुर इलाके में चिकन रोल खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी को उल्टी, दस्त समेत कई परेशानियां होने लगीं, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

चिकन रोल खाने के बाद बीमार (Video Credit; ETV Bharat)

पीड़ित परिवार के परिजन अंजुम ने बताया कि जमालपुर इलाके में रहने वाले तौहीद, हादिशा और उनके तीन बच्चों ने एक शॉप से चिकन रोल मंगवाकर खाया था. खाने के कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. एक साथ पांच लोगों की तबीयत खराब होने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई.

परिजनों ने आनन फानन में सभी बीमार लोगों को मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

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अस्पताल में भर्ती (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना के बाद चिकन रोल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने की वजह चिकन रोल ही है या कोई अन्य कारण. फूड पॉइजनिंग की पुष्टि चिकित्सकीय जांच और आवश्यक खाद्य नमूनों की जांच के बाद ही हो सकेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग के DO दीपक सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थ के नमूने लिए जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.


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