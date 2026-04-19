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यूपी में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवार को रौंदा, महराजगंज में पिकअप से टूटकर गिरा जनरेटर, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

यूपी में दो बड़े हादसों में कुल 5 लोगों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )