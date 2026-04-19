यूपी में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवार को रौंदा, महराजगंज में पिकअप से टूटकर गिरा जनरेटर, मां-बेटे की दर्दनाक मौत
मिर्जापुर में अडानी पावर प्लांट में काम कर घर लौट रहे थे तीनों मजदूर, ट्रक की चपेट में आए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:14 AM IST
मिर्जापुर/महराजगंज: उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंतर मिर्जापुर और महराजगंज में हुए दो अलग अलग हादसों में कुल पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. पहली घटना मिर्जापुर की है जहां तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बाइक सवारों को टक्कर मारी. तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मिर्जापुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. वहीं दूसरी घटना महराजगंज जिले की है जहां पिकअप से टूटकर जनरेटर गिरने से मां- बेटे गंभीर रुप ये घायल हो गए. अस्पताल पहुंचने पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास शनिवार की रात तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार तीन मजदूरों रामपुर 33 गांव के रहने वाले विजय (40), देवेंद्र (38), राजेश (41) की दर्दनाक मौत हो गई. मड़िहान थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया.मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने के का निर्देश दिया.
पिकअप से जनरेटर गिरने से मां-बेटे की मौत
महराजगंज: यूपी के महराजगांज जिले के निचलौल थाना इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कुशीनगर के रहने वाले मां-बेटे की मौत हो गई. पिकअप वाहन से जुड़ा जनरेटर अचानक टूटकर बाइक पर जा गिरा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरवना गांव निवासी लक्ष्मण कुशवाहा (18) अपनी मां रामावती कुशवाहा (45) को बाइक से लेकर रिश्तेदारी में जा रहे थे.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही बाइक सवार मां-बेटे रायपुर के पास पहुंचे, सामने से आ रही एक पिकअप वाहन से जुड़ा जनरेटर अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया और सीधे उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
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