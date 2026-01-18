ETV Bharat / state

गिरिडीह में लापरवाही ने बरपाया कहर, 6 घंटे में पांच लोगों की ले ली जान

गिरिडीह: शनिवार की शाम से लेकर देर रात तक गिरिडीह में अलग-अलग सड़क हादसा हुआ है. जिले के तीन थाना इलाके में घटित घटना में पांच लोगों की जान चली गई है, जिसमें जीजा और साला भी शामिल हैं. पहली घटना बिरनी के खरखरी के समीप घटी है. यहां बाइक की टक्कर में एक युवक की जान चली गई. जिसकी पहचान किसुन तुरी के रूप में हुई, जो धनवार के महेशमरवा का बताया जा रहा है.

जबकि तीन युवक घायल हो गए. घायलों में महेशमरवा के रोहित तुरी, संतोष तुरी और बिरनी के खरटी गांव निवासी विकास वर्मा शामिल हैं. तीनों घायलों को थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है.

घटना की जानकारी देते परिजन और एसडीपीओ (Etv Bharat)

कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर

शनिवार की सबसे बड़ी घटना देवरी में घटी. यहां देर शाम को चतरो-गावां मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के घासीडीह के पास कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई. घटना में कार सवार दो लोगों की मौत हो गयी. जबकि कार सवार तीसरे व्यक्ति की जान इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हो गई. मृतकों की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के पतरवा गांव निवासी मनीष साव (23 वर्ष ), मारुडीह गांव के विकास साव (25 वर्ष ) और पतरवा गांव निवासी कैलाश के तौर पर हुई. कैलाश और विकास जीजा-साला बताया जा रहा है.

घटना को लेकर जो जानकारी दी जा रही है, उसके अनुसार मृतक विकास साव शनिवार को अपनी फॉरेक्स कार लेकर पतरवा स्थित अपने बहनोई कैलाश साव के घर आया था. जहां पर वह अपने बहनोई कैलाश व पतरवा के ही मनीष साव को साथ लेकर कार से घूमने निकला, लेकिन वापस लौटने के दौरान टक्कर हो गई.

घटना में विकास और मनीष की मौत मौके पर हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चतरो-गावां सड़क को घटनास्थल के पास जाम कर दिया. घटना की सूचना पर देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, भेलवाघाटी के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवाया गया.