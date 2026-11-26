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पलामू में 5 अलग-अलग हादसों 5 लोगों की मौत, पूर्व सैनिक के बेटे और RJD नेता हुए सड़क हादसे के शिकार

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 5 अलग-अलग हादसे हुए हैं. इन हादसों में दो महिलाओं समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई. हादसों में एक राजद नेता के साथ-साथ एक पूर्व सैनिक के बेटे की भी मौत हुई है. पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा और जोड़ के बीच NH-139 पर हुए सड़क हादसे में पूर्व सैनिक के बेटे की मौत हो गई.

पूर्व सैनिक के बेटे की मौत