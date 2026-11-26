पलामू में 5 अलग-अलग हादसों 5 लोगों की मौत, पूर्व सैनिक के बेटे और RJD नेता हुए सड़क हादसे के शिकार
पलामू जिले में पिछले 24 घंटे में अलग- अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 26, 2026 at 8:39 AM IST
पलामू: जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 5 अलग-अलग हादसे हुए हैं. इन हादसों में दो महिलाओं समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई. हादसों में एक राजद नेता के साथ-साथ एक पूर्व सैनिक के बेटे की भी मौत हुई है. पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा और जोड़ के बीच NH-139 पर हुए सड़क हादसे में पूर्व सैनिक के बेटे की मौत हो गई.
पूर्व सैनिक के बेटे की मौत
पूर्व सैनिक के बेटे खुशदिल शुक्ला बाइक से कहीं निकले थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए. सड़क हादसे में खुशदिल के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बुधवार देर शाम सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया के इलाके में हुए एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने NH-139 को करीब डेढ़ घंटे तक जाम रखा. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड जाम को हटाया. बता दें मृतक महिला लातेहार के मनिका के रहने वाली थी.
संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत
वहीं मेदिनीनगर के टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में पूजा देवी नाम की महिला का शव बरामद हुआ है. मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा दिया है.
टैंकर पलटने से एक शख्स की मौत
टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. चैनपुर थाना क्षेत्र के बोडी में पानी का टैंकर पलटने से पचू चौधरी नाम के शख्स की मौत हो गई. वही हैदरनगर थाना क्षेत्र के बडंडा में बाइक दुर्घटना में राजद नेता नसीम खान की मौत हो गई.
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