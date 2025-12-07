ETV Bharat / state

सड़क हादसे में 5 की मौत, जशपुर में मेला देखकर लौट रहे लोगों की कार ट्रेलर से टकराई

जशपुर: रफ्तार के कहर ने एक बार फिर 5 लोगों की जान ले ली. घटना दुलदुला थाना इलाके के पतराटोली मोड़ की है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में सवार सभी लोग मनोरा थाना क्षेत्र में लगे मेले को देखकर लौट रहे थे. तभी उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी की कार पूरी तरह से पिचक गई. मौके ही कार में सवार पांचों लोगों ने दम तोड़ दिया. मरने वाले सभी दोस्त थे और मेला देखकर लौट रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार और ट्रेलर दोनों तेज रफ्तार में आ रहे थे. दोनों की सीधी टक्कर हुई जिसमें कार में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई. ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को कार से बाहर निकाला गया. बाद में सभी शवों को अस्पताल भिजवाया गया. हादसे में जान गंवाने वाले पांचों लोगों का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला में किया जा रहा है. पीएम होने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.