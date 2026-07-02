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प्रदेश में बारिश के दौरान घर और बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत, दो घायल

सोनभद्र में नाले के तेज बहाव में मां बेटी के बहने से मौत, 12 घंटे बाद शव बरामद

प्रदेश में बारिश से पांच लोगों की मौत
प्रदेश में बारिश से पांच लोगों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:04 PM IST

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सोनभद्र/शामली/रायबरेली: जनपद के अनपरा क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान उफनाए नाले में बुधवार को एक महिला अपनी आठ माह की बच्ची के साथ बह गई, घटना में, मां-बच्ची दोनो की मौत हो गई, दोनो का शव गुरुवार को बरामद कर लिया गया. वहीं, शामली में सुसराल से मायके आई शाहजहां बुधवार को चूल्हे पर खाना बना रही थी. तभी बारिश के कारण कच्ची मकान गिरने से शाहजहां की मौत हो गई, जबकि रायबरेली के सराय महमूद गांव में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने से भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

अनपरा थानाध्यक्ष प्रणय प्रसून श्रीवास्तव के अनुसार, एमटीसी कैंप के औड़ी मोड़ निवासी सविता (27वर्ष) पत्नी राकेश बुधवार देर शाम अपनी आठ माह की पुत्री जिया को लेकर घर से निकली थी. इसी दौरान क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पास का प्राकृतिक नाला उफान पर आ गया. अचानक बढ़े जलस्तर और तेज बहाव की चपेट में आने से मां-बेटी दोनों की मौत हो गई.

देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका. गुरुवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. खोजबीन के दौरान दामिनी गेस्ट हाउस के पास नाले से मासूम जिया का शव बरामद हुआ. वहीं, घटनास्थल से आगे महिला का शव भी बरामद हुआ.

वहीं, रायबरेली के खीरों थाना क्षेत्रस राय महमूद गांव में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने से भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई. आठ वर्षीय विजय और छह वर्षीय अंजली खेत में धान की बेड़ देखने गए थे. घर लौटते समय अचानक दोनों आकाशीय बिजली के चपेट में आ गए. इससे दोनों की मौत हो गई.

शामली में सुसराल से मायके आई शाहजहां बुधवार को चूल्हे पर खाना बना रही थी. तभी बारिश के कारण कमजोर हो चुकी कच्ची मकान अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे शाहजहां की मौत हो गई, हादसे में शाहजहां के दो वर्षीय बेटा सलमान और एक माह का बेटा कैफ भी घायल हो गया, दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान उफनाए नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है, इससे पहले भी रायपुर थाना क्षेत्र में पिकनिक मनाने गये तीन लोग नाले में बह गये थे, जिससे उनकी मौत हो गयी थी.

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