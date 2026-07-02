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लखीमपुर खीरी : बारिश में बिजली बनी 'काल', करंट से 5 की मौत, 4 गंभीर

लखीमपुर खीरी : जनपद में पिछले 48 घंटे के भीतर करंट लगने की चार अलग-अलग जगहों पर हृदयविदारक घटनाएं सामने आई हैं. इन हादसों ने पांच परिवारों की खुशियां पल भर में छीन लीं. जिले के सिंगाही, भीरा, औरंगाबाद और मैगलगंज थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सिंगाही कस्बे के मोहल्ला बाढ़ियन टोला के वार्ड नंबर 9 में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां तेज बारिश के दौरान आंगन में कपड़े उतारने गए चुन्ना टीन शेड से जुड़े लोहे के तार में उतरे करंट की चपेट में आ गए. उन्हें बचाने दौड़ीं पत्नी नसरीन बानो और दोनों बेटे शीबू व शराफत भी करंट लगने से झुलस गए.

इसी बीच परिजनों की जान बचाने के लिए चुन्ना का 20 वर्षीय भतीजा अल्ताफ हुसैन डंडा लेकर मौके पर पहुंचा. उसने तार हटाने का प्रयास किया, लेकिन तार अचानक टूटकर उसी के ऊपर गिर गया, जिससे अल्ताफ की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बिजली सप्लाई बंद कराकर चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

इसी तरह औरंगाबाद कस्बे में भी एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले कदीर खां पंखे में उतरे करंट की चपेट में आ गए. परिजन उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. उनकी मौत से परिवार के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है.