सीतापुर में ट्रैक्टर ट्राॅली पलटने से पांच लोगों की मौत; मुंडन संस्कार से लौट रहे थे, 17 लोग घायल
इंस्पेक्टर प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. अन्य कई घायल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:33 PM IST
सीतापुर : जिले के पिसावा इलाके में खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर-ट्राॅली को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्राॅली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएचसी पिसावां से जिला अस्पताल सीतापुर रेफर किया गया है.
इंस्पेक्टर प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. अन्य कई घायल हैं. सभी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. कुछ जिला अस्पताल भी रेफर किए गया है. वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.
जानकारी के अनुसार, पिसावां थाना क्षेत्र के बरगवां रसूलपुर गांव के ग्रामीण हरदोई जनपद के रामपुर स्थित शिव मंदिर में मुंडन संस्कार कराने गए थे. संस्कार संपन्न होने के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्राॅली से वापस गांव लौट रहे थे. इसी दौरान पिसावां थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर चंदवापुर के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्राॅली में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ट्राॅली पलट गई और उसमें सवार लोग उसके नीचे दब गए.
हादसे में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए. मृतकों में काजल (10) पुत्री दाताराम, सुशीला (50) पत्नी विष्णु, रूबी (22) पुत्री विष्णु और सुनीता (40) पत्नी रामकुमार शामिल हैं. चारों बरगवां गांव की निवासी थीं. वहीं, पांचवीं मृतका की पहचान अभी नहीं हो सकी है. उसकी उम्र करीब 58 वर्ष बताई जा रही है. सभी मृतक एक ही गांव के बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
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