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सीतापुर में ट्रैक्टर ट्राॅली पलटने से पांच लोगों की मौत; मुंडन संस्कार से लौट रहे थे, 17 लोग घायल

सीतापुर में सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

सीतापुर : जिले के पिसावा इलाके में खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर-ट्राॅली को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्राॅली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएचसी पिसावां से जिला अस्पताल सीतापुर रेफर किया गया है.

इंस्पेक्टर प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. अन्य कई घायल हैं. सभी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. कुछ जिला अस्पताल भी रेफर किए गया है. वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.

