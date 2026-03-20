गौवंश की तस्करी के शक में युवक से मारपीट, हरिद्वार पुलिस ने पांच लोगों को किया अरेस्ट
हरिद्वार में गौवंश की तस्करी के शक में युवक से मारपीट करने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 7:56 PM IST
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में गौकशी के शक में एक युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया. आरोप है कि कुछ युवकों ने छोटे लोडर वाहन में गाय ले जा रहे युवक को गौ तस्कर समझकर पकड़ लिया और कार में बैठाकर मारपीट की.
इतना ही नहीं आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट का एक वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. उधर मामले से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
बैरागी कैम्प निवासी सद्दाम ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीती 19 मार्च की रात करीब आठ बजे वह टाटा 407 वाहन से दो गाय और एक बछड़ा लेकर दिनारपुर जा रहा था. आरोप है कि काली मंदिर बैरागी कैम्प के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया. उनमें से एक युवक ने अपना नाम पवन बताते हुए खुद को गौ सेवक बताया और उस पर गौकशी के लिए पशु ले जाने का आरोप लगाया.
पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद पांच युवकों ने उसे जबरन कार में बैठाकर मारपीट की. मारपीट के बाद आरोपियों ने उसे दोबारा गाय ले जाते हुए दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. आरोप है कि आरोपियों ने ही पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड किया. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी पवन समेत पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया. एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया.
उन्होंने कहा कि हिंसा न्यायोचित नहीं है. यदि किसी को कोई शिकायत या शक है तो पुलिस को सूचना दी जाए. पुलिस उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेगी, लेकिन किसी भी प्रकार हिंसा करना या उसको बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें---