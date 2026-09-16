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पांच पीसीएस अधिकारियों का तबादला, सत्यम मिश्रा बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को पांच पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. अपर जिलाधिकारी (नगर) प्रयागराज सत्यम मिश्रा को काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है.

उप संचालक चकबंदी प्रयागराज मंगलेश दुबे को प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी नगर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. फिरोजाबाद के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अरविंद कुमार द्विवेदी को लखनऊ विकास प्राधिकरण का संयुक्त सचिव बनाया गया है.

वाराणसी नगर निगम की अपर नगर आयुक्त सीमा पांडेय को फिरोजाबाद का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है. कानपुर विकास प्राधिकरण के अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय का स्थानांतरण रद्द कर दिया गया है. पहले उनका कासगंज के लिए स्थानांतरण किया गया था, लेकिन अब कानपुर विकास प्राधिकरण के पद पर बने रहेंगे.