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भिवाड़ी में बिना लाइसेंस चल रहे दवा गोदाम से जब्त 18 में से 5 नमूने अवमानक, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जांच शुरू

अवैध गोदाम से लगभग 1,500 कार्टन दवाइयां और अन्य सामग्री जब्त की गई थी, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई थी.

Drug Control Directorate, Jaipur
औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से भिवाड़ी में बिना लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर कार्रवाई के मामले में नया खुलासा हुआ है. गोदाम से जब्त दवाइयों के 18 नमूनों में से 5 नमूने जांच में अवमानक (नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी) पाए गए हैं. मामले में संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैन्युफैक्चरर लेवल पर जांच शुरू कर दी गई है. विभाग की ओर से मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति शृंखला की विस्तृत जांच की जाएगी. जांच के निष्कर्षों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

16 नमूनों की रिपोर्ट आई, 2 शेष: प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जिला खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी में बिना वैध लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर पूर्व में की गई कार्रवाई के संबंध में प्राप्त गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जब्त दवाओं के 18 नमूनों में से अब तक 16 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है, जबकि 2 की रिपोर्ट आनी शेष है. गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में लगभग 1,500 कार्टन दवाइयां और अन्य सामग्री जब्त की गई थी. इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी. न्यायालय के आदेशानुसार जब्त सामग्री औषधि नियंत्रण अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई है. कार्रवाई के दौरान विभिन्न निर्माताओं और विपणनकर्ताओं की दवाइयां मिली थीं. इनके गुणवत्ता परीक्षण के लिए 18 नमूने लिए गए थे.

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API और एक्सपायर्ड दवाएं भी मिली थीं: गायत्री राठौड़ ने बताया- इसके अलावा परिसर से टेपेंटाडोल, प्रेगाबालिन और कोट्रिमोक्साजोल आदि सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई), पैकेजिंग सामग्री, पंचेज एंड डाइज और एक्सपायर्ड सिल्डेनाफिल टैबलेट्स भी जब्त की गई थीं. गायत्री राठौड़ ने बताया- राजकीय विश्लेषक, दवा परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर की जांच में 11 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए. 5 नमूने अवमानक घोषित किए गए.

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4 कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर जांच शुरू: प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इन दवाइयों के निर्माताओं के स्तर पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. संबंधित विनिर्माण इकाइयों में जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं. जांच दल संबंधित बैचों के विनिर्माण अभिलेख, कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख, बैच निर्माण अभिलेख और वितरण और आपूर्ति शृंखला से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगे. यह भी देखा जाएगा कि दवाइयों का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण और वितरण निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं. जांच के निष्कर्षों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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