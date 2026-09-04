लापरवाही पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार समेत पांच अधिकारी निलंबित
जारी आदेश के मुताबिक, खलीलाबाद तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:13 PM IST
संतकबीरनगर : राजस्व परिषद ने कामकाज में लापरवाही और लंबित वादों के निस्तारण में सुस्ती बरतने के आरोप में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने ऑनलाइन समीक्षा के बाद संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद तहसील के तहसीलदार आनंद कुमार ओझा समेत पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
मामले पर एडीएम (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सीधे शासन स्तर से हुई है. राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के तहत दाखिल वादों की गहन समीक्षा की गई.
जारी आदेश के मुताबिक, संतकबीर नगर जनपद के खलीलाबाद तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही मंडलायुक्त कार्यालय बस्ती से संबंध करने के आदेश दिये गये हैं. राजस्व परिषद की ओर प्रयागराज, बलिया, नायब तहसीलदार व गोंडा, खलीलाबाद और लखनऊ में भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
राजस्व व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : बता दें कि अमेठी जिलाधिकारी ने राजस्व व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जिलाधिकारी ने गुरुवार को छह तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक के पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इस बदलाव के बाद अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तहसीलों में राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारियां नए सिरे से निर्धारित हो गई हैं. जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार तहसीलदारों और तहसीलदार न्यायिक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है.
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