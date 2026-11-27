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बिहार में उड़ान योजना के अंतर्गत बनेंगे पांच नए हवाई अड्डे, इन जिलों को मिलेगी सौगात

निलेश चंद्र देवरे, सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार ( ETV Bharat )

उड़ान योजना के तहत 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण तेज

आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने जानकारी दी कि बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है. राज्य के सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज) में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. इसके साथ ही राजगीर और रोहतास में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.

सिविल विमानन विभाग ने बताया कि इन सभी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद आवश्यक राशि भी जारी कर दी गई है. जल्द ही इन पांचों हवाई अड्डों से भी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी.

सचिव निलेश चंद्र देवरे ने बताया कि ''राज्य में फिलहाल पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया, इन चार हवाई अड्डों से विमानों का परिचालन सुचारू रूप से हो रहा है. इसके अलावा 'उड़ान योजना' के अंतर्गत बिहार में पांच नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. इनमें मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, वीरपुर और सहरसा हवाई अड्डा शामिल हैं.''

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और 'पटना जॉय राइड' का विस्तार

अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में 26 अक्टूबर से गया जी और बैंकॉक के बीच इंडिगो की पहली नॉन-स्टॉप अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो चुकी है. इसके अतिरिक्त गया से शारजाह, कोलंबो, सिंगापुर, काठमांडू तथा पटना से काठमांडू मार्ग पर विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

पटना-काठमांडू मार्ग पर बहुत जल्द उड़ान शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष जुलाई में 'हेली टूरिज्म' और 'पटना जॉय राइड' की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 2100 रुपये प्रति यात्री के शुरुआती किराए पर पटना शहर के आसमान में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड उपलब्ध कराई जा रही है.

स्वतंत्र विभाग का गठन और नई भर्ती नियमावली लागू

विभागीय ढांचे की जानकारी देते हुए निलेश चंद्र देवरे ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के बाद वर्ष 2025 में सिविल विमानन विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया. यह विभाग हवाई अड्डों व हवाई पट्टियों के निर्माण-रखरखाव के साथ-साथ वीआईपी और आपातकालीन हवाई परिवहन की व्यवस्था भी संभालता है.

बिहार के सिविल विमानन विभाग के सुचारू संचालन के लिए पहले 176 पदों का हस्तांतरण हुआ और वर्ष 2026 में 99 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई. तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती व प्रोन्नति को व्यवस्थित करने के लिए 'बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली 2026' भी अधिसूचित कर दी गई है.

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