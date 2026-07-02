हिमांशु हत्याकांड में अब तक 5 नामजद अभियुक्त धराए, शेष पांच की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्ट
जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड में अब तक 5 नामजद पकड़े गए हैं. शेष 5 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है.
Published : July 2, 2026 at 8:02 PM IST
जमशेदपुरः शहर के बिष्टुपुर डबल डाउन बार के बाहर हुई चाकूबाजी मामले में जिला पुलिस ने कुल पांच नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस घटना में कुल 10 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से पांच की गिरफ्तारी हो गई है और शेष पांच की धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डबल डाउन बार के बाहर हुई मारपीट और चापड़बाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस घटना में घायल हुए हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित कर लगातार छापेमारी शुरू कर दी है. इस मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
घटना में शामिल दो नाबालिग निरुद्ध
पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस घटना में शामिल दो बालकों को भी निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहनों को भी जब्त कर लिया है. मामले में कई अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड समेत अन्य राज्यों में छापेमारी जारी है.
घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन जब्त
एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई एक कुल्हाड़ी, आरोपियों की चप्पल , मोटरसाइकिल और तीन वाहनों को जब्त किया है. जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालते हुए गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की. इस मामले में पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है.
जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्टः एसएसपी
उन्होंने बताया की मुख्य अभियुक्त विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की सूचना देने वाले के लिए दो लाख रुपये का इनाम रखा गया है. वहीं 3 जुलाई को बीजेपी की ओर से बुलाए गए जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बलों की तैनाती रहेगी और गश्ती बढ़ा दी गई है.
क्या है पूरा मामला
एसएसपी ने बताया कि 27 जून की रात करीब साढ़े 11 बजे बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डीडी बार के बाहर हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह के साथ विशाल लोहरा उर्फ बेंदा, सोनू राम सरदार और उनके साथियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर धारदार हथियार और अन्य घातक हथियारों से दोनों युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया.
इस हमले में हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया. तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मानव आसूचना के आधार पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.
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