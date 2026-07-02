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हिमांशु हत्याकांड में अब तक 5 नामजद अभियुक्त धराए, शेष पांच की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्ट

जमशेदपुरः शहर के बिष्टुपुर डबल डाउन बार के बाहर हुई चाकूबाजी मामले में जिला पुलिस ने कुल पांच नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस घटना में कुल 10 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से पांच की गिरफ्तारी हो गई है और शेष पांच की धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है.

जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डबल डाउन बार के बाहर हुई मारपीट और चापड़बाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस घटना में घायल हुए हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित कर लगातार छापेमारी शुरू कर दी है. इस मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

जानकारी देते पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी एहतेशाम वकारीब. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना में शामिल दो नाबालिग निरुद्ध

पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस घटना में शामिल दो बालकों को भी निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहनों को भी जब्त कर लिया है. मामले में कई अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड समेत अन्य राज्यों में छापेमारी जारी है.

घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन जब्त

एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई एक कुल्हाड़ी, आरोपियों की चप्पल , मोटरसाइकिल और तीन वाहनों को जब्त किया है. जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालते हुए गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की. इस मामले में पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है.

जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्टः एसएसपी