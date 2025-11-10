ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामले में 5 और युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस को लेकर मॉब लिंचिंग का प्रयास करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने दोबचा. जानिए क्या था मामला?

Ramnagar Police Station
कोतवाली रामनगर (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट करने के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में पिकअप चालक की भीड़ ने कर दी थी पिटाई: गौर हो कि बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर पिकअप चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था. भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की. बल्कि, उसकी पिकअप गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसकी पत्नी नूरजहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

5 आरोपी गिरफ्तार, अभी भी कई फरार: पुलिस ने मामले में शुरुआती जांच के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जबकि, कई लोग फरार हो गए थे. अब सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे 5 युवकों को दबोचा है. सभी आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को ही कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी कारागार भेज दिया गया.

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम-

  1. पूरन गोस्वामी पुत्र लालूनाथ गोस्वामी, निवासी- करनपुर बड़ुवा छोई, रामनगर
  2. विशाल मेहरा पुत्र जीवन सिंह मेहरा, निवासी- किशनपुर छोई, रामनगर
  3. गौरव बिष्ट पुत्र आनंद सिंह बिष्ट, निवासी- छोई, रामनगर
  4. भुवन सिंह मेहरा पुत्र शिव सिंह मेहरा, निवासी- कंचनपुर छोई, रामनगर
  5. कार्तिक लटवाल पुत्र संजय सिंह, निवासी- छोई, रामनगर

कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई: वहीं, रामनगर पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. साथ ही पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने साफतौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MOB LYNCHING IN RAMNAGAR
NAINITAL PICKUP DRIVER BEATEN CASE
रामनगर में प्रतिबंधित मांस पर बवाल
रामनगर मॉब लिंचिंग आरोपी गिफ्तार
RAMNAGAR BANNED MEAT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.