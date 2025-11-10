ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामले में 5 और युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट करने के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में पिकअप चालक की भीड़ ने कर दी थी पिटाई: गौर हो कि बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर पिकअप चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था. भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की. बल्कि, उसकी पिकअप गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसकी पत्नी नूरजहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

5 आरोपी गिरफ्तार, अभी भी कई फरार: पुलिस ने मामले में शुरुआती जांच के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जबकि, कई लोग फरार हो गए थे. अब सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे 5 युवकों को दबोचा है. सभी आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को ही कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी कारागार भेज दिया गया.