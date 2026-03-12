ETV Bharat / state

प्रयागराज में पांच माह के बेटे की हत्या; पत्थर से वारकर शव को छिपाया, मां पुलिस हिरासत में

प्रयागराज : सरायममरेज थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक महिला ने अपने पांच माह के मासूम को मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि खुद बचने के लिए मां ने घर के ही एक कमरे के कबाड़ के पास बेटे के शव को छिपा दिया. बाबा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मौके में पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, सरायममरेज थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष यादव खेती किसानी करते हैं. पांच महीने पहले संतोष की पत्नी मनोरमा ने बेटे को जन्म दिया था. आरोप है कि दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था. युवक गुरुवार को काम पर गया था. घर पर महिला और उसका पांच महीने का बेटा ही था.

बाबा हरिलाल यादव का आरोप है कि शाम को जब बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई तो महिला से पूछताछ की गई. मामले की जानकारी संतोष को दी गई. संतोष के पूछने पर भी महिला कुछ नहीं बताई. परेशान परिजन बच्चे को तलाशने लगे. बाबा का आरोप है कि जब पति ने सख्ती दिखाई तो आरोपी महिला ने हत्या की बात स्वीकार की. बच्चे की हालत देखकर आस-पड़ोस के लोगों के होश उड़ गये.