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दुर्ग में 5 मिनट का टोटल ब्लैकआउट, जंग जैसे हालात का अभ्यास

दुर्ग में ब्लैकआउट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

⦁ अंधेरे में संचार व्यवस्था बनाए रखने की ट्रेनिंग

एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनसीसी और होमगार्ड के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय स्वयंसेवकों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया.

सुरक्षित स्थानों तक लोगों को पहुंचाने की बारीकियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूरे शहर में हर घंटे सायरन बजाकर नागरिकों को सतर्क रहने का संकेत दिया गया. इस ड्रिल का सबसे अहम और संवेदनशील चरण शाम 7 बजे देखने को मिला, जब 5 मिनट के लिए पूरे क्षेत्र में टोटल ब्लैकआउट किया गया. बिजली विभाग ने शहर की बिजली सप्लाई बंद कर दी, ताकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में अंधेरा होने पर सुरक्षा बनाए रखने की रणनीति का अभ्यास किया जा सके.

दुर्ग: शिवनाथ नदी के तट पर बसे और इस्पात नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले शहर में शाम 5 बजे से 7 बजे तक अलर्ट मोड लागू रहा. संभावित हवाई हमले, गैस रिसाव और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग की गई.

⦁ एयर रेड सायरन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का अभ्यास

⦁ सुरक्षित स्थानों तक लोगों को पहुंचाने की बारीकियां

⦁ घायलों को प्राथमिक उपचार देने की ट्रेनिंग

⦁ मॉक ड्रिल के दौरान राहत और बचाव कार्यों का जीवंत प्रदर्शन किया गया.

⦁ आगजनी की स्थिति में फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू पाया.

⦁ ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को रस्सियों और स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

⦁ एंबुलेंस के जरिए घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई.

एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनसीसी और होमगार्ड के जवान हुए शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नागरिकों को जागरूक व तैयार रखना है. प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास शहर की समग्र सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं.

दुर्ग भिलाई में हर घंटे बजा सायरन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांसद विजय बघेल ने कहा कि विश्व स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है. रूस और यूक्रेन तो लंबे समय से लड़ रहे हैं. अमेरिका ईरान इराक और अन्य देशों के बीच भी युद्ध की स्थिति है. इन सभी बातों को लेकर हमारे देश को भी सावधान रहना है. यही वजह है कि जनजागृति लाने और युद्ध की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल की गई है.