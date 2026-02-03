ETV Bharat / state

किसी ने सिलाई तो किसी ने खेत में जाने की कही थी बात, बिहार में एक साथ गायब हुईं 5 नाबालिग लड़कियां

बेतिया से एक साथ पांच नाबालिग लड़कियों के गायब होने से हड़कंप मचा है. परिजनों के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब
बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया के एक गांव में सन्नाटा पसरा है. परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डर सहमे हैं. दरअसल जिले के बाग थाना क्षेत्र से पांच नाबालिग लड़कियां एक साथ अचानक गायब हो गईं हैं. पांचों किशोरियों की तलाश जारी है. परिजनों के अनुसार किसी लड़की ने सिलाई तो किसी ने खेत में काम करने का बहाना बनाया और घर से निकल गई. परिजनों ने देर शाम तक सभी की तलाश की और फिर थक हारकर पुलिस से इस बाबत शिकायत की गई है.

बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब: फिलहाल कुमारबाग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और लड़कियों की तलाश शुरू कर दी गई है. एक साथ गायब हुई किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस टीम स्टेशन और बस पड़ाव पर सीसीटीवी से सुराग पाने की कोशिश कर रही है. एक साथ एक ही मोहल्ला की पांचों लड़कियां कहां गायब हो गई, अबूझ पहेली बनी हुई है.

14 से 17 साल उम्र: लापता लड़कियों में से दो की उम्र 14 साल, एक 15 साल, एक 16 साल और एक 17 साल की बतायी जाती है. बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि कुमार बाग थाना क्षेत्र के एक गांव से पांच लड़कियों के गायब होने की सूचना है.

"सभी लड़कियां बिना बताए कहीं चली गई है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है. सभी लड़कियां नाबालिग हैं. इस मामले में कुमारबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है."- विवेक दीप, सदर एसडीपीओ, बेतिया

एक महिला ने चनपटिया में देखा था: नाबालिग लड़कियों में से एक की मां ने बताया कि "बेटी सोमवार को 12 बजे दिन में सिलाई करने के नाम पर घर बाहर गई थी. शाम को 7 बजे उसे ढूंढना शुरू किया. चनपटिया की एक औरत ने बताया कि उसने बेटी को देखा था. वह मुंह पर कपड़ा बांधी हुई थी और उसके साथ चार और लड़की थी. महिला ने उससे पूछा कहां जा रही है तो बोली बेतिया जा रहे हैं. भाई की तबीयत खराब है."

"बेटी सिलाई करने गई थी. लेट हो रहा था. हमें लगा चार बजे तक आ जाएगी, लेकिन नहीं आई. पुलिस से शिकायत की गई है."- नाबालिग लड़की की मां

"शाम को उसे तलाशना शुरू किया, लेकिन नहीं मिली. थाने में मामला दर्ज कराया है. अभी तक कुछ पता नहीं चला है. एक लड़की के पास मोबाइल है, लेकिन स्विच ऑफ है."- नाबालिग लड़की के परिजन

गया से भी गायब हुई थी लड़कियां: इससे पहले गया से लापता हुई चार नाबालिग लड़कियों को एसआईटी की टीम ने दिल्ली से बरामद किया था. चार में से दो लड़कियां, लड़कों का वेश बनाकर थीं. मामला 16 जनवरी का था. लड़कियां स्कूल से एडमिड कार्ड लाने के नाम पर घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी.

ये भी पढ़ें

दिल्ली से बरामद हुईं बिहार की चार नाबालिग लड़कियां, दो ने बनाया था लड़कों का वेश

मानव तस्करों पर बिहार पुलिस का चला डंडा, 250 गिरफ्तार, हजार से ज्यादा पीड़ितों को कराया गया मुक्त

TAGGED:

BETTIAH CRIME
BIHAR MINOR GIRLS MISSING
BETTIAH NEWS
बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब
BIHAR FIVE MINOR GIRLS MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.