ऑटो चालक का अपहरण, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही मामले की जांच
बोकारो में BST थाना इलाके के पास पांच लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर का किडनैप कर लिया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.
Published : March 26, 2026 at 3:14 PM IST
बोकारोः बुधवार रात BST थाना इलाके के सेक्टर 1 में राम मंदिर गेट के पास से पांच लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर को किडनैप कर लिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें कुछ लोग ऑटो चालक गोलू कुमार को जबरन बोलेरो में बैठा कर ले जाते दिख रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
पांच लोग ऑटो ड्राइवर को ले गए
घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद सुनील कुमार ने बताया कि जब पांच लोगों को एक आदमी को जबरदस्ती कार में ले जाते देखा तो उसने लोगों को इसकी जानकारी दी, लेकिन परेशानी से बचने के लिए लोगों ने पुलिस को जानकारी देने से मना कर दिया.
गोलू का किसी से कोई विवाद नहींः पिता सतन राम
उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. गोलू के पिता सतन राम ने बताया कि शाम को गोलू ने घर में फोन कर बताया कि वह घर आ रहा है. लेकिन कुछ ही देर बाद फूल दुकानदार से सूचना मिली कि गोलू को कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी में बैठकर ले जाया गया है. पिता ने बताया कि गोलू का किसी से कोई विवाद नहीं है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.
गोलू के पिता सतन राम ने थाना को सूचना दी, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी एवं अपहरण करने वाले लोगों की पहचान में जुटी हुई है और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा. सुदामा दास, बीएसटी थाना प्रभारी
यह घटना अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दर्शाता है
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह की हिमाकत करना कहीं ना कहीं अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दर्शाता है. पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी, जिससे अपराधियों में पुलिस का डर व्याप्त हो.
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