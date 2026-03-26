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ऑटो चालक का अपहरण, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही मामले की जांच

बोकारोः बुधवार रात BST थाना इलाके के सेक्टर 1 में राम मंदिर गेट के पास से पांच लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर को किडनैप कर लिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें कुछ लोग ऑटो चालक गोलू कुमार को जबरन बोलेरो में बैठा कर ले जाते दिख रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पांच लोग ऑटो ड्राइवर को ले गए

घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद सुनील कुमार ने बताया कि जब पांच लोगों को एक आदमी को जबरदस्ती कार में ले जाते देखा तो उसने लोगों को इसकी जानकारी दी, लेकिन परेशानी से बचने के लिए लोगों ने पुलिस को जानकारी देने से मना कर दिया.

जानकारी देते प्रत्यक्षदर्शी और ऑटो चालक के पिता (Etv Bharat)

गोलू का किसी से कोई विवाद नहींः पिता सतन राम

उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. गोलू के पिता सतन राम ने बताया कि शाम को गोलू ने घर में फोन कर बताया कि वह घर आ रहा है. लेकिन कुछ ही देर बाद फूल दुकानदार से सूचना मिली कि गोलू को कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी में बैठकर ले जाया गया है. पिता ने बताया कि गोलू का किसी से कोई विवाद नहीं है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.