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ग्रेटर नोएडा: मेला घूमकर आए एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विधायक ने जांच का दिया आश्वासन

ग्रेटर नोएडा में पांच की मौत का मामला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला शनिवार को सामने आया है. गांव नगला श्री पदम में एक ही परिवार के 5 सदस्यों पति, पत्नी और तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में महिला ललिता के भाई सोनू का कहना है कि यह नॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि एक साजिश के साथ हत्या की गई है. परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रॉपर्टी विवाद में यह घटना हुई है. इस घटना के बाद स्थानीय जेवर विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम नगला श्री पदम में शनिवार सुबह एक ही घर के पांच लोग बिस्तर पर मृत पाए गए. मृतकों में 37 वर्षीय महेश, उनकी 35 वर्षीय पत्नी ललिता, 11 वर्षीय बेटा लड्डू, 7 वर्षीय बेटी मिष्टी और 3 वर्षीय बेटा साक्षात शामिल हैं. परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार रात में मेला देखकर घर लौटा था. घर आने के बाद सभी सदस्यों ने नूडल्स (मैगी) बनाकर खाई थी और उसके बाद सोने चले गए. सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए नहीं जागे, तब कमरे में जाकर देखा गया तो पांचों के शव बिस्तर पर पड़े मिले.