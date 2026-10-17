ग्रेटर नोएडा: मेला घूमकर आए एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विधायक ने जांच का दिया आश्वासन
मेला घूमकर आए एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवार ने रात में नूडल्स खाए थे.
Published : October 17, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला शनिवार को सामने आया है. गांव नगला श्री पदम में एक ही परिवार के 5 सदस्यों पति, पत्नी और तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में महिला ललिता के भाई सोनू का कहना है कि यह नॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि एक साजिश के साथ हत्या की गई है. परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रॉपर्टी विवाद में यह घटना हुई है. इस घटना के बाद स्थानीय जेवर विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम नगला श्री पदम में शनिवार सुबह एक ही घर के पांच लोग बिस्तर पर मृत पाए गए. मृतकों में 37 वर्षीय महेश, उनकी 35 वर्षीय पत्नी ललिता, 11 वर्षीय बेटा लड्डू, 7 वर्षीय बेटी मिष्टी और 3 वर्षीय बेटा साक्षात शामिल हैं. परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार रात में मेला देखकर घर लौटा था. घर आने के बाद सभी सदस्यों ने नूडल्स (मैगी) बनाकर खाई थी और उसके बाद सोने चले गए. सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए नहीं जागे, तब कमरे में जाकर देखा गया तो पांचों के शव बिस्तर पर पड़े मिले.
घर की प्रॉपर्टी पर विवाद
मृतका ललिता के भाई सोनू का कहना है कि घटना कि सही तरीके से जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. उन्होंने बताया कि अब इस परिवार में कोई नहीं बचा है. मृतक महेश के एक भाई थे, जो पूर्व में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो चुकी है. घर में महेश और पत्नी ललिता और तीन बच्चो के साथ ही एक बृद्ध मां है. अब इन पांच लोगों की मौत के बाद अब परिवार में कोई नहीं बचा है. घर की प्रॉपर्टी परिजनों ने महेश की बहनों के नाम कर दिया था. जिसके चलते विवाद चल रहा था.
पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर से खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त कर लिए हैं. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत की असली वजह का वैज्ञानिक खुलासा हो सके.
दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
वहीं, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र की यह बेहद दुखद घटना है, जिसमें एक ही परिवार के पति-पत्नी और तीन बच्चों की मौत हुई है. प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग से मौत का मामला लग रहा है. विधायक ने बताया कि पूरी घटना के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है. इस घटना में पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, कोई भी घटना में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. जिस दुकान से नूडल्स खरीदे गए थे उस दुकान की भी जांच कराई जाएगी. दुकानदार के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी. उसके द्वारा बेचे गए सामान का भी सैंपल लिया जाएगा. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा.
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