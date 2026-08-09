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संभल में अंतरराज्यीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा; पति-पत्नी व सगे भाई समेत 5 गिरफ्तार, नेत्रहीन लोगों की मदद के नाम पर करते थे ठगी

संभल में अंतरराज्यीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )