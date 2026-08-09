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संभल में अंतरराज्यीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा; पति-पत्नी व सगे भाई समेत 5 गिरफ्तार, नेत्रहीन लोगों की मदद के नाम पर करते थे ठगी

संभल एसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्य पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन सभी जगहों पर टप्पेबाजी करते थे.

संभल में अंतरराज्यीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा
संभल में अंतरराज्यीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 6:51 PM IST

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संभल : जिले में चंदौसी पुलिस ने एक अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह में पति-पत्नी और दो सगे भाई भी शामिल हैं. दावा है कि आरोपी नेत्रहीन लोगों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाकर टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देते थे.




संभल पुलिस को टप्पेबाजी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन में थाना चंदौसी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है. जांच की जा रही है.

संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अलग-अलग स्थानों पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. गैंग के सदस्य नेत्रहीन लोगों की मदद के नाम पर रुपये एकत्र करने का बहाना बनाते थे और इसी दौरान लोगों को बातों में उलझाकर टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देते थे.

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गैंग में पति-पत्नी भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि दोनों का मुख्य काम बुजुर्गों को या फिर बूढ़ी महिलाएं जिनके कान में कुंडल हों या नाक में कुछ आभूषण हों उनको स्पाॅट करने के बाद यह अपनी टीम को बताते थे.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गंगाराम, राजू, उसकी पत्नी माया और इसके अलावा कल्लू राय और उसकी पत्नी तुलसी समेत गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है. अन्य भी जांच की जा रही है और जो अन्य साथी हैं, उनको भी पकड़कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि गिरोह की एक महिला उनको काॅन्फिडेंस में लेती थी और तमाम अलग-अलग तरीकों से यह लोग टप्पेबाजी करने का काम करते थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन सभी जगहों पर घूम-घूमकर टप्पेबाजी करते आये हैं.

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गैंग से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में टप्पेबाजी; पेट्रोलियम अधिकारी बताकर घर से दो गैस सिलिंडर उठा ले गए बदमाश

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