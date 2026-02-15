बाराबंकी में बिजली तार चुराने वाले गिरोह का खुलासा, गूगल मैप से पावर हाउस सर्चकर करते थे चोरी
आरोपी दिन में प्लास्टिक की कुर्सियां बेचते थे और रात में बिजली घरों से बिजली के तार चोरी करता था.
बाराबंकी : पुलिस ने रेकी कर बिजली के तार चोरी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गैंग के पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से एक टन से अधिक बिजली के तार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं.
गिरोह दिन में फेरी लगाकर प्लास्टिक की कुर्सियां बेचता था और रात में बिजली घरों से बिजली के तार चोरी करता था. गिरोह के सदस्य इलेक्ट्रिक पावर हाउस की लोकेशन गूगल पर सर्च करते थे.
गिरोह के चार सदस्यों की तलाश : पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, रविवार को स्वाट, सर्विलांस और सफदरगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से एक गिरोह के पांच सदस्यों को रसौली अंडर पास से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान रामपुर जिले के शहजादनगर थाने के अफजलपुर पट्टी निवासी इरफान अली उर्फ मुजफ्फर, रामपुर जिले के ही खजुरिहा थाना क्षेत्र के महतोष गांव निवासी आरिफ, बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुलरिहा निवासी परवेज, रुड़की निवासी वसीम और पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नौगवां निवासी आसिफ के रूप में हुई है. चार सदस्य नूर हसन, जावेद, वाहिद और सुनील की तलाश की जा रही है.
भारी मात्रा में चोरी का तार बरामद : आरोपियों के कब्जे से 16 बंडल एल्युमीनियम तार (लगभग पांच कुंतल), चार बंडल तांबे का तार (लगभग 1.09 कुंतल), 9 बंडल केबिल छिलका (लगभग 3.17 कुंतल) और 4 बोरी तांबे का तार छिलका (लगभग 1.05 कुंतल) बरामद किया गया है. तीन तार कटर, एक प्लास, एक छोटी वेल्डिंग मशीन, एक अर्टिगा कार, एक महिंद्रा पिकअप, पांच मोटरसाइकिलें, 20 प्लास्टिक कुर्सियां और 3200 रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.
पहले भी जा चुके हैं जेल : पकड़े गए बदमाशों में रामपुर निवासी इरफान अली उर्फ मुजफ्फर गिरोह का सरगना है. इसके खिलाफ अमरोहा, बरेली और बाराबंकी जिलों में 6 मुकदमे दर्ज हैं. रामपुर निवासी आरिफ के खिलाफ दो मुकदमे और पीलीभीत निवासी आसिफ के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं. गिरोह ने सफदरगंज थाने में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें इनकी तलाश की जा रही थी.
दिल्ली के कबाड़ मार्केट में बेचते थे : पूछताछ में आरोपियों ने बताया, लखनऊ में एक मकान किराये पर लिया है. वहीं गोदाम भी बना रखा है. जिस क्षेत्र में चोरी करनी होती है उस क्षेत्र के पावर हाउस को पहले गूगल के जरिये लोकेशन सर्च करते. फिर उसी क्षेत्र में बाइक पर कुर्सियां लादकर बेचने के बहाने रेकी करते. भागने का रास्ता और पुलिस गश्त की जानकारी कर रात में पावर हाउस से बिजली तार काटकर उसे पिकप या कार पर लादकर गोदाम पहुंचा देते. उसके बाद इस तार को छीलकर उसे गाड़ी पर लादकर दिल्ली में कबाड़ मार्केट में ले जाकर बेच देते.
