सड़क हादसे में कासगंज के परिवार के 5 सदस्यों की मौत, शव गांव पहुंचते ही फूटा आंसुओं का सैलाब
गांव में शवों को देखते ही गम से बेहाल हुए परिजन, हर आंख में आंसू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:36 AM IST
कासगंज: बुलंदशहर जिले के नरोरा में शुक्रवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कासगंज के दहेली बुजुर्ग गांव को गहरे शोक में डुबो दिया. हादसे में गांव के पांच लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया. एक ही परिवार के पिता रामदीन, बेटे लोकेन्द्र, लोकेन्द्र की एक वर्षीय पुत्री प्रगति और घर के बड़े बेटे प्रवीण की बहू बबिता की मौत हुई है. वहीं कार चालक शिवशेखर मिश्रा ने भी हादसे में जान गंवाई.
पांचों शव गांव पहुंचते ही हर तरफ चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों की भीड़ मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रही है. हादसे के बाद कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है और हर चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द साफ नजर आ रहा है.
बताया गया कि रामदीन का बड़ा बेटा प्रवीण दिल्ली में रहता है. हादसे की सूचना मिलते ही वह गांव पहुंचा है. हादसे में लोकेन्द्र की पत्नी ललिता, प्रवीण का बेटा प्रतीक और बेटी अनिका घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है. शनिवार सुबह 11 बजे मृतको का अंतिम संस्कार किया जाएगा. एक ही परिवार से तीन अर्थियां एक साथ उठेंगी, जबकि चौथी मासूम बच्ची का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा. यह दृश्य पूरे गांव को झकझोर देने वाला होगा. पीड़ित परिवार के लिए ग्रामीणों ने 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है.ग्रामीणों का कहना है सरकार जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे.
ये खबर पढ़ेंः बुलंदशहर में सड़क हादसा: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर पेड़ से टकराई ईको कार, बच्ची समेत 5 लोगों की मौत