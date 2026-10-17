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सड़क हादसे में कासगंज के परिवार के 5 सदस्यों की मौत, शव गांव पहुंचते ही फूटा आंसुओं का सैलाब

सड़क हादसे में कासगंज के परिवार के 5 सदस्यों की मौत. ( etv bharat )

कासगंज: बुलंदशहर जिले के नरोरा में शुक्रवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कासगंज के दहेली बुजुर्ग गांव को गहरे शोक में डुबो दिया. हादसे में गांव के पांच लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया. एक ही परिवार के पिता रामदीन, बेटे लोकेन्द्र, लोकेन्द्र की एक वर्षीय पुत्री प्रगति और घर के बड़े बेटे प्रवीण की बहू बबिता की मौत हुई है. वहीं कार चालक शिवशेखर मिश्रा ने भी हादसे में जान गंवाई.

पांचों शव गांव पहुंचते ही हर तरफ चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों की भीड़ मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रही है. हादसे के बाद कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है और हर चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द साफ नजर आ रहा है.