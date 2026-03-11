ETV Bharat / state

घाटशिला के बहरागोड़ा में बैंक में 15 लाख की लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

पूर्वी सिंहभूमः जिले के घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के सकरा स्थित केनरा बैंक शाखा से पांच नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में करीब 15 लाख रुपये लूट लिए. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब बैंक में लंच का समय था और सब कुछ सामान्य चल रहा था.

तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये लूटे

प्रत्यक्षदर्शियों और बैंक कर्मियों के अनुसार, दोपहर को पांच युवक बैंक परिसर में दाखिल हुए. अंदर घुसते ही उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और पिस्तौल तान दी. लुटेरों ने बैंक कर्मियों को एक कोने में बंधक बना लिया एवं कैश काउंटर और तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये समेट लिए.

केनरा बैंक, सकरा शाखा (Etv Bharat)

मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिए

सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सोने की चेन, मोबाइल और पर्स भी लूट लिए. लूट के बाद अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्थानीय रास्तों से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले. पीछा होने के डर से बदमाशों ने लूट के मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिये.