ETV Bharat / state

घाटशिला के बहरागोड़ा में बैंक में 15 लाख की लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

घाटशिला में पांच नकाबपोश अपराधियों ने केनरा बैंक की ब्रांच से करीब 15 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस जांच में जुटी है

GHATSILA BANK ROBBERY
केनरा बैंक, सकरा शाखा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्वी सिंहभूमः जिले के घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के सकरा स्थित केनरा बैंक शाखा से पांच नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में करीब 15 लाख रुपये लूट लिए. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब बैंक में लंच का समय था और सब कुछ सामान्य चल रहा था.

तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये लूटे

प्रत्यक्षदर्शियों और बैंक कर्मियों के अनुसार, दोपहर को पांच युवक बैंक परिसर में दाखिल हुए. अंदर घुसते ही उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और पिस्तौल तान दी. लुटेरों ने बैंक कर्मियों को एक कोने में बंधक बना लिया एवं कैश काउंटर और तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये समेट लिए.

केनरा बैंक, सकरा शाखा (Etv Bharat)

मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिए

सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सोने की चेन, मोबाइल और पर्स भी लूट लिए. लूट के बाद अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्थानीय रास्तों से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले. पीछा होने के डर से बदमाशों ने लूट के मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिये.

पुलिस जानकारी जुटा रही है

उधर घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. साथ ही बैंक के अंदर और बाहर लगे कैमरों को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके. इसके अलावा बैंक कर्मियों और आसपास के दुकानदारों से हुलिए और मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

घटना की तहकीकात जारी है. डकैत किस रास्ते से आए और किस रास्ते से गए इसकी भी जांच की जा रही है ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके. लुटेरे पश्चिम बंगाल के, पड़ोसी राज्य ओडिशा के या फिर झारखंड के हो सकते हैं. सीमा क्षेत्र होने के कारण सभी राज्य के चिन्हित लोगों पर नजर रख रहे हुए हैं. फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. डकैतों की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार शाम से ही चिन्हित जगह पर लगातार छापेमारी की जा रही है. अजीत कुमार कुजूर, घाटशिला एसडीपीओ.

यह भी पढ़ेंः

तनिष्क ज्वेलर्स में लूट के प्रयास के दो आरोपी सूरत और बेंगलुरु से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद

जामताड़ा में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार, हत्या और लूट के साथ कई कांडों में थे शामिल

गोड्डा में दिनदहाड़े बैंक लूट का प्रयास, फायरिंग कर अपराधी फरार, एक सुरक्षाकर्मी घायल

TAGGED:

BANK ROBBERY CASE IN GHATSILA
बैंक से 15 लाख रुपयो की लूट
ROBBERY AT CANARA BANK
GHATSILA BANK ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.