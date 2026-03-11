घाटशिला के बहरागोड़ा में बैंक में 15 लाख की लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
घाटशिला में पांच नकाबपोश अपराधियों ने केनरा बैंक की ब्रांच से करीब 15 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस जांच में जुटी है
Published : March 11, 2026 at 1:10 PM IST
पूर्वी सिंहभूमः जिले के घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के सकरा स्थित केनरा बैंक शाखा से पांच नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में करीब 15 लाख रुपये लूट लिए. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब बैंक में लंच का समय था और सब कुछ सामान्य चल रहा था.
तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये लूटे
प्रत्यक्षदर्शियों और बैंक कर्मियों के अनुसार, दोपहर को पांच युवक बैंक परिसर में दाखिल हुए. अंदर घुसते ही उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और पिस्तौल तान दी. लुटेरों ने बैंक कर्मियों को एक कोने में बंधक बना लिया एवं कैश काउंटर और तिजोरी से लगभग 15 लाख रुपये समेट लिए.
मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिए
सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सोने की चेन, मोबाइल और पर्स भी लूट लिए. लूट के बाद अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्थानीय रास्तों से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले. पीछा होने के डर से बदमाशों ने लूट के मोबाइल फोन रास्ते में ही फेंक दिये.
पुलिस जानकारी जुटा रही है
उधर घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. साथ ही बैंक के अंदर और बाहर लगे कैमरों को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके. इसके अलावा बैंक कर्मियों और आसपास के दुकानदारों से हुलिए और मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
घटना की तहकीकात जारी है. डकैत किस रास्ते से आए और किस रास्ते से गए इसकी भी जांच की जा रही है ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके. लुटेरे पश्चिम बंगाल के, पड़ोसी राज्य ओडिशा के या फिर झारखंड के हो सकते हैं. सीमा क्षेत्र होने के कारण सभी राज्य के चिन्हित लोगों पर नजर रख रहे हुए हैं. फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. डकैतों की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार शाम से ही चिन्हित जगह पर लगातार छापेमारी की जा रही है. अजीत कुमार कुजूर, घाटशिला एसडीपीओ.
